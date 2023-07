Ongenode Gast onderuit op een klapstoeltje

RODERWOLDE – Het affiche dat de (on)genode gast de afgelopen week onder ogen kreeg sprak hem bijzonder aan. Kom op zondag 16 juli naar het Kleedjes – en Klapstoeltjesconcert in Roderwolde. Gratis entree en neem gerust je eigen stoeltje, kussentje en kleedje mee van huis. Zo gezegd, zo gedaan.

Maar liefst vier zangkoren stonden gepland om op te treden. Het is Esther van Dijk die de rode draad is die door het geheel loopt. Zij namelijk is de dirigente van alle vier de koren. ‘Het is voor de tweede keer dat we zo optreden. Nu dan hier op het mooie grote groene grasveld bij het dorpshuis.’ Bij de aftrap is ze even streng. ‘Telefoons uit en niet roken.’ Om de spanning enigszins te breken wordt er gezamenlijk afgetrapt. ‘En wie mee wil zingen, prima, ga lekker je gang.’

De vier koren zijn Frizzare en Donne Ostinate uit Roderwolde, het mannenhomokoor Zangzaad uit Groningen en Femmes Cabales uit Peize. Het weer zit eventjes in het begin niet mee. Kleine regendruppels zorgen voor enkele paraplu’s, maar toch mag dat de pret niet drukken. Om 15.00 uur zaten er iets meer dan 100 bezoekers op de door hen zelf van huis mee gebrachte stoelen. Ook inwoner van Roderwolde en burgemeester van Noordenveld Klaas Smid loopt het veld op. Twee stoelen heeft hij onder de arm en hij nestelt zich met zijn gezelschap tussen het overige publiek.

We treffen Tea Nijnuis uit Peize met vriendin Geesje van Campenhout uit Roden. ‘Meestal pakken we gezamenlijk op zondag de fiets, maar nu dachten we ‘dit is ook leuk, daar gaan we heen’. Fietsen hebben we zaterdag al gedaan. Een dagje knooppunten op de Hondsrug bij Gasselte. Prachtige dag gehad.’ Ook Oeds Keizer en Jofien Brink schuiven aan en we zien Janneke Ulrich uit Alteveer voorbijkomen. ‘Ik ben vandaag publiek,’ zegt zij. ‘Mijn schoondochter zingt mee en mijn nicht ook. Hartsikke leuk.’

Een beetje reclame voor meer leden mogen we deze middag wel maken, vertelt Ika Neven. ‘Elk koor zit om leden te springen. Zelf zing ik ook en wel in het koor Donne Ostinate. Op donderdagavond zingen we in het jeugdgebouw in ons dorp.’ De mannen uit Groningen staan er deze middag strak op. Lichtblauw tulpjespak, vlot jasje, effen blouse en puntige schoenen. Theo Wieldraaier is voorzitter van dit koor, een mannenhomokoor met de naam Zangzaad. Wekelijks wordt er geoefend in De Witte Schuit aan de Timpweg in de stad. Femmes Cabales komt uit Peize en Nienke Bruining weet ervan. ‘Drie keer in de maand zingen we op de dinsdagavond in de kerk in Peize. Wij zijn fanatiek, enthousiast en een beetje ambitieus. Een heel gemêleerd koor met 20 leden tussen de 30 en pak hem beet 60 jaar. We bestaan al 15 jaar. Het repertoire is vooral populair, vaak vier stemmig, met Coldplay, pop en jazzy nummers. En we zijn nog op zoek naar een alt. Wie eens mee wil zingen is altijd welkom.’ Het tweede koor uit Roderwolde is Frizzare. Ook zij oefenen in het jeugdgebouw Roderwolde en wel op de dinsdagmiddag. Zin om mee te zingen? Esther van Dijk is de spin in het web en te bellen voor een afspraak om eens mee te zingen 06 51767081.

Hoewel deze middag niet op de planken, zingt Agnes Germeraad uit Roderwolde zachtjes de liedjes mee. ‘Ik zing zelf in het Peizer Kamerkoor. Vooral klassiek, van Middeleeuwen tot nu. We oefenen op donderdagavond in de kerk van Peize en dat is heerlijk. De akoestiek is er geweldig. Al tien jaar lang zing ik. En voor zingen maakt het niet uit hoe je je voelt. Als je blij bent of verdrietig, muziek is altijd goed.’ En ook dit koor is nog op zoek naar nieuwe leden. ‘Twee tenoren erbij zou heel mooi zijn,’ laat zij weten.

Dat het groene terrein achter het dorpshuis een fijne plek is mag duidelijk zijn. Bankjes rondom de Jeu de Boules baan, speeltoestellen op het schoolplein en veel groen om lekker te voetballen of, zoals deze middag, een klein concert te organiseren. Esmé Dijkstra is bestuurslid van het dorpshuis en drukdoende om alles in goede banen te leiden. ‘We doen hier heel veel samen. We zijn een stichting en hebben donateurs. 80% van alle adressen in Roderwolde en Foxwolde is wel lid.’ Achter de bar steken ook de bestuursleden Tea de Rink en Jeanet Barels de handen uit de mouwen. ‘Voor deze middag hebben we een borrelplankje bedacht. We willen laten zien dat het dorpshuis een goed adres is voor verschillende clubs en verenigingen.’

Wat: Kleedjes & Klapstoeltjes Concert

Waar: Grasveld dorpshuis Roderwolde

Tijd: Zondagmiddag 16 juli 14.30 uur