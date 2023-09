Ontdek de Geheimen van het kabouterrijk met Mariken Kuiper

NORG – Wie mag kijken en rondlopen in het Kabouterbos Norg is meteen betoverd. Meer dan 1000 kabouters in allerlei soorten en maten. Vele kleine paadjes lopen door het bosje. Her en der staan kabouters bijeen. Soms in een huisje, soms in een groepje, soms alleen voor zich uitkijkend langs de randen van het bospad. Feeëriek, mystiek, bijzonder en aandoenlijk.

Dit Kabouterbos Norg is het domein van Mariken Kuiper. Wanneer zij je een rondleiding geeft heet zij Pyke Bos en als kaboutergids weet zij alles te vertellen over het leven van de kabouters in het bos. Gekleed in toepasselijke natuurlijke kabouterkleding, met roosjes op de schoenen en met een bloemhoedje op haar hoofd kent zij alle kabouters bij naam en weet hun geschiedenis haarfijn te vertellen.

‘Kijk, hier wonen de kabouters met de grote puntmutsen en daar in de hoek staan dwarven. In een huisjes verderop wonen alle kabouters die ooit door Rien Poortvliet zijn bedacht. Dat is mijn grote voorbeeld en ik ben een echte fan. Het verzamelen van zijn kabouters is voor mij een echte ‘must’. Naar zijn voorbeeld noem ik mij ook Pyke Bos, kaboutergids, een naam uit de boeken van Rien Poortvliet.’

Een kabouter is voor Mariken Kuiper niet zomaar een houten of plastic poppetje met een baard en een puntmuts. Het is een wereld op zichzelf. ‘Wist je dat kabouters altijd met z’n tweeën leven in een klein kabouterhuisje, samen twee kinderen hebben en dat dat altijd een tweeling is en wel een jongen en een meisje. Elke kabouter heeft een eigen uitdrukking. In elk kabouterhuisje hangt een koekoeksklok. Ik verzin dit niet, het is zoals het is. Waarom zij zo wonen is hun geheim. In dit bos van 1000 vierkante meter heb ik alle kabouters gegroepeerd op cultuur en afkomst. Soort bij soort, dat geeft overzicht, daar houden zij zelf ook van. Elk kaboutervolkje heeft zijn eigen familie en is een volkje op zichzelf.’

Mariken Kuiper denkt dat haar kabouterbos het goed getroffen heeft. ‘Toen enige jaren geleden een stevig storm over Norg woei zijn er bomen omgevallen en wonder boven wonder is geen enkele kabouter geraakt. Heel apart, bomen zijn omgevallen rakelings langs de kabouters en niet 1 is er beschadigd. Hoe is dat mogelijk, denk je dan. Dat is mysterie van het bos. Wanneer ik hier ben ervaar ik een bepaalde spiritualiteit. Er lopen leylijnen die een hoge energiewaarde hebben.’

In een oude caravan op het terrein is een museum ingericht. Kaarsjes branden op de tafel. ‘Hier geniet ik van,’ zegt Pyke Bos. ‘Elke avond wanneer het stil is komen hier de kabouters bij elkaar en zingen samen liedjes. Wanneer ik een rondleiding geef wil ik ook dat iedereen op de paden blijft. Een aantal kabouters zijn onzichtbaar en je wil toch niet dat je daarop trapt.’

Achter op het bosperceel is een stalletje gebouwd. Kerstkabouters vinden daar hun weg en in een kistje van stro ligt Sneeuwwitje omringd door de zeven dwergen. Het is een stilleven dat een mooi beeld geeft van het Kabouterbos Norg. ‘Wanneer ik rondloop en vertel over de kabouters komt het kind in mij terug. Ik ben dan al wel op enige leeftijd, maar ik kan mij prima inleven in de kabouterwereld. Elke kabouter waardeer ik en die mag er zijn. Ik vind het heel leuk om ook anderen hierover te vertellen.’

Tot en met oktober is het Kabouterbos Norg open voor rondleidingen voor kleine groepjes en andere belangstellenden. ‘Liefst in de middag en geen grote groepen en kinderen in groepjes van 4. Volwassenen zijn ook welkom in paren of in kleine gezelschappen. Mijn rondleidingen duren 1,5 uur en het kost 2,50 euro per persoon. Geld wat ik gebruik om de kabouters van een nieuw jasje te voorzien en om de puntmutsen te verven. Kabouters willen er ook piccobello uitzien en daar zorg ik met liefde voor.’ Aanmelden en informatie via pykebos@gmail.com.