Ontmoeten, gezichtsveld verbreden en gezelligheid, dát is Passage

Passage Leek springlevend

LEEK – De landelijke organisatie van Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging Passage wordt per januari van volgend jaar opgeheven. Grote probleem is de besturen. Of beter gezegd: het gebrek eraan. En net nu er dit jaar een boek uitkwam over 105 jaar historie van de vrouwenvereniging. Het gaat Fija Klunder aan het hart. Fija is voorzitter van Passage Leek. Sinds dit jaar, want de afdeling Leek gaat verder als zelfstandige stichting en dus moest er een vrouw met de hamer komen.

Van de ongeveer 135 verschillende afdelingen gaat een derde door, weet Fija Klunder. Onlangs hield Passage Leek een enquête onder haar leden: doorgaan of stoppen luidde de hoofdvraag. En niet onbelangrijk: wie wil er in het bestuur? Dat leverde 6 kandidaten op waarvan er 3 op de reservelijst zijn geplaatst. Van het oude bestuur bleven namelijk 3 dames op het pluche zitten, vertelt Fija opgelucht. Aly van der Wal heeft zich sinds kort ook aangesloten bij Passage. Ze is verantwoordelijk voor de notulen en de verslagen. De Passage is 105 jaar geleden opgericht om vrouwen achter het aanrecht vandaan te krijgen, weet Fija. De club hield informatieve lezingen over hoe je bijvoorbeeld voorzitter kon worden. Of secretaris. Of een behoorlijke functie in het bedrijfsleven. Nu vrouwen tegenwoordig niet meer onder doen voor mannen, hebben de lezingen een ander karakter gekregen. De avonden zijn vooral bedoeld om het gezichtsveld te verbreden.

‘We organiseren 8 avonden in het jaar over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van politiek tot maatschappelijke kwesties. Onlangs hebben we een voorlichtingsavond gehad over de traumahelikopter en de ambulance. Daar hebben we veel aan gehad. Onze afdeling telt op dit moment 87 leden. Meestal komen er ongeveer 60 dames naar de ontmoetingsavonden. Dat is best veel.’ Dat zegt natuurlijk alles over de gezelligheid. Hoe leuk is het om als vrouwen onder elkaar een beetje bij te kletsen? Ontmoeten, daar draait het om bij Passage. De vrouwenclub is onderverdeeld in 9 wijken en die wijken hebben allemaal ieder hun eigen wijkdame. Die wijkdame brengt de krantjes rond en organiseert ook onderlinge uitstapjes. Naast de ontmoetingsavonden zijn er ook nog verschillende interessegroepjes, vertelt de voorzitter. Zo is er een leesgroep, een filmgroep, een tuin-, handwerk- en een quiltgroep die ook weer regelmatig bij elkaar komen. Vervelen is er niet bij bij Passage. Zouden we bijna de jaarlijkse fietstocht vergeten. Die gaat gepaard met een bezoekje aan iets leuks in de buurt en met koffie en appelgebak.

Fija en Aly kunnen het iedere vrouw aanraden. De avonden zijn niet alleen gezellig, maar ook informatief. En wie ziek is kan rekenen op een kaartje en een bezoekje. De avonden worden iedere derde donderdag van de maand gehouden (van september tot en met april) in de Hoeksteen en in het witte kerkje op De Dam. Donderdag 21 september staat de eerste ontmoetingsavond van het seizoen weer op het programma in De Hoeksteen. Gezinshuis Verwonder is te gast. Zij bieden onderdak aan vier jongeren die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. De avond start om half acht en duurt tot ongeveer tien uur. Wie het leuk lijkt om een keer een avond bij te wonen en de sfeer te proeven is van harte welkom. Lid zijn van een kerk mag, maar hoeft absoluut niet. Iedereen is welkom, benadrukken de dames. Wie vragen heeft of een keer aan wil schuiven kan een mailtje sturen naar fjklunder@live.nl.