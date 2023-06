‘Ontwaken in een weidse omgeving, omringd door koeien, veen en fluitenkruid’

200 jaar Veenhuizen: natuurlijk slapen met enkel het broodnodige

VEENHUIZEN- Wie goed een blik werpt in de prachtige omgeving van het gevangeniswezen Veenhuizen, heeft ze ongetwijfeld zien staan. Primitieve hotelkamers midden in het veenlandschap. In totaal zijn er op dit moment vijf gerealiseerd. Twee zitten in de afbouwfase. De hotelkamers kunnen tot eind oktober geboekt worden. Wie dit wil zal zich moeten ontdoen van alle luxe. Slechts een bed en composttoilet zijn aanwezig. Wel krijgen de gasten hier ontzettend veel voor terug. De weidse stille omgeving, veen en fluitenkruid en een heerlijk ontbijt. Weg van alle ruis. Het concept wordt VEEN I HUIS I HOTEL genoemd.

Het is een initiatief van de Amsterdamse studio KETTER&Co en Hotel Restaurant Bitter en Zoet in Veenhuizen. Het herbergen van de gasten die de voorstelling ‘Het Pauperparadijs’ bezochten, had wat voeten in de aarde. Niet voor iedereen was er plaats. Het idee ontstond om hotelkamers te bouwen midden in de natuur. Op uitnodiging bouwden verschillende ontwerpers en architecten zeven tijdelijke hotelkamers in relatie met en middenin het veenlandschap. De kamers zijn gebouwd van duurzame materialen die zoveel mogelijk lokaal geteeld, geoogst of gevonden zijn. Zo ook De Stapel Op. Deze ruimte zweeft boven het grasland van boer Riedstra. Hij is tevens de leverancier van alle materialen. Overtreders W uit Amsterdam maakte het bouwwerk van allerlei materialen die voorhanden waren op het erf van Riedstra en worden bij elkaar gehouden door spanbanden. Na het project wordt het bouwwerk afgebroken en worden de materialen weer bij de boer aangeboden. Alles is dus geleend.

Nieuwe bouwtechnieken

Wie zich laat leiden over de vele zandwegen van Veenhuizen komt via kamers van stro, doek en turf, uiteindelijk terecht bij het BioBeest. Het is ontworpen en gebouwd door drie architecten waaronder Maarten Suykerbuyk en Tom Hulsman. Het dak is van bijzonder dakleer gemaakt weet Maarten te vertellen. ‘In autoruiten zit een stof verwerkt wat door het toevoegen van alcohol waterdicht wordt. Het is zachter dan rubber. Daar hebben we dit dak mee afgesloten. Het functioneert super goed.’ De jongens beleven veel plezier aan het project en zijn speciaal vanuit Rotterdam neergestreken in de Drentse provincie. ‘Normaal ontwerpen we kantoren en appartementen. Nu hebben we een gebouw ontworpen met vernieuwde bouwtechnieken. Doordat we het helemaal zelf hebben gebouwd, zonder ervaring, konden we goed de toepasbaarheid meten.’ De luiken zijn voorzien van wat lijkt op wit doek. ‘Dat is Sohji papier afkomstig van de moerbeiboom. Het is vastgemaakt met een natuurlijke lijm van rijst’, vertelt Tom. Hij is een tijdje terug naar Japan geweest en ontdekte deze bijzondere materialen. ‘Het mooie is dat het goed zijn werk doet. Het is luchtdoorlatend, stevig en duurzaam.’

Gasten ontvangen een welkomstpakket met onder andere een zeepje en een fles water waaraan een vleugje humuszuur zit, afkomstig uit de bodem van de veengronden. De gasten krijgen een LAS-Tig fiets mee, die gemaakt zijn door gedetineerden. In de ochtend wordt bij de kamer een heerlijk ontbijt geserveerd. Met dit project hopen de twee organisaties nieuw leven te blazen in waar Veenhuizen ooit mee begonnen is; landbouw en primitiviteit combineren tot een landbouwkolonie 2.0 dat goed is voor mens en natuur. De verschillende kamers zijn te boeken via de website www.bitterenzoet.nl/veenhuishotel.