Op Obs ’t spectrum waait een nieuwe, frisse wind

‘Een plek waar kinderen veilig groot kunnen worden en optimaal onderwijs krijgen’

PEIZE – Er waait een nieuwe, frisse wind in obs ’t Spectrum in Peize. De meters hoge wand in de aula is versierd met kleurrijke kunstwerken van de leerlingen. Knipoog naar Picasso. De energie spat er vanaf. Dat voel je al zodra je over de drempel stapt. Dat is wel eens anders geweest. Kersverse directeur Peter Vos besloot het roer om te gooien, het verleden te laten rusten en er volle bak tegenaan te gaan. Onlangs organiseerde hij een Fancy Fair op het schoolplein. Leerlingen, ouders en opa’s en oma’s genoten met volle teugen van het feest dat helemaal in het teken stond van ‘op reis’. En daar blijft het niet bij. De bevlogen directeur bruist van de plannen.

Al snel na zijn aanstelling werd Peter Vos geconfronteerd met allerlei zaken die niet goed zijn gegaan op de basisschool in Peize. Hij besloot er niet teveel aandacht aan te geven. ‘Dat was allemaal voor mijn tijd. Ik wil uit die negativiteit. Juist in deze fase, tegen het einde van het schooljaar, moet je zorgen voor nieuwe energie. De kinderen hebben hard gewerkt, dat zie ik en dat ervaar ik. Ze verdienen een groot feest.’ Dat hij van verschillende kanten werd aangesproken dat een feest niet begroot was en er financieel echt niet in zou zitten, weerhield hem niet. ‘Heb ze gezegd dat ik de financiering voor mijn rekening neem en dat de opbrengst van de fair voor de oudervereniging is. Bij lokale ondernemers hebben we prachtige prijzen opgehaald voor het rad van avontuur. Een speciale versiercommissie heeft ervoor gezorgd dat de school helemaal in het thema ‘op reis’ werd getransformeerd. Ouderparticipatie en betrokkenheid is ongelofelijk belangrijk. Zonder ouders is het verrekte lastig om dit soort dingen te organiseren.’

‘Flow’

De Fancy Fair was een doorslaand succes. Tegelijkertijd werd ook het nieuwe droomplein (een groen schoolplein waar zand, water, klimmen en klauteren centraal staan) feestelijk ingeluid. De directeur, die zelf optrad in glimmend goudkleurig pak als raddraaier bij het prijzenrad, kreeg lovende reacties. ‘Nu al vroegen er leerlingen: wat doen we met kerst? En een opa zei tegen me: ‘hest goud doan mienjong.’ Dat is leuk om te horen. Mijn doel is om de school in een soort flow te krijgen en samen met het team de juiste dingen te doen. Successen willen we met elkaar vieren.’ De directeur is van plan om meer ‘bewegend leren’ in te voeren in zijn school. Het nieuwe buitenlokaal op het schoolplein biedt daarvoor de mogelijkheden. ‘Een rekenles kun je ook prima een keer in de buitenlucht houden. Je kunt ze takjes laten zoeken van 5 of 10 centimeter, om maar een voorbeeld te geven.’

‘Een plek waar onderwijs en opvang samenkomen’

Peter Vos heeft een duidelijk toekomstbeeld voor ogen. ‘We starten grotendeels met een nieuw team. Samen willen we talentgedreven onderwijs optimaliseren. We willen graag het onderwijs van nu geven. Wat gebeurt er in de maatschappij en hoe kunnen we leerlingen zo goed mogelijk bedienen om ze klaar te stomen voor het voortgezet onderwijs? Daar spelen ook gastlessen van ouders een rol in. Zij vertellen tijdens de talentmiddagen voor de klas bijvoorbeeld over het beroep wat ze uitvoeren. Of over een actueel onderwerp als groene energie. De verwondering en nieuwsgierigheid die ik zie bij de kinderen, daar haal ik mijn energie uit. Verder gaan we aan de slag met professionalisering van de cultuur waarbij we samenwerken met Kidscasa en de BSO in onze school. We zouden graag een peutergroep huisvesten. Op die manier willen we een doorgaande lijn creëren. Het voordeel is dat de peuters hier dan al gewend zijn en gemakkelijk door kunnen stromen naar school. Ontwikkeling richting een kindcentrum is het doel. Een plek waar onderwijs en opvang samenkomen. Waar kinderen veilig groot kunnen worden en optimaal onderwijs krijgen.’

Peter Vos gaf les op een basisschool in Winschoten, maar voelt zich heel erg thuis in Peize. ‘Ik heb aan de Horst gewoond, de weg van Peize naar Eelde. Ik ben geboren in Haren en woon in Eelde. Heb ook gevoetbald tegen Peize. Ik ken het gebied, Peize is een hecht en betrokken dorp. Daar voel ik met heel prettig bij. Ik ben een verbinder. Wil ook graag weten hoe het met de voetbalclub is, met Peize in Beweging en de plaatselijke patatboer. Als directeur moet je er zijn op belangrijke momenten en op de juiste plek, dat streef ik na.’