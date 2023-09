Op warme dag brengt open dag Brandweer Leek verkoeling

‘Het is waardevol om de gemeenschap waar je voor werkt mag laten zien wat je doet’

LEEK- Loeiende sirenes, sissende brandjes en metershoge rookwolken. De open dag van de Brandweer in Leek was weer een groot succes. Afgelopen zaterdag stroomde het terrein aan de Tolberstraat vol. Vanaf 10.00 uur in de ochtend werden er demonstraties getoond. Lid van het manschap en bevelvoerder Pieter Laan was er voor de 12e keer bij.

‘Het was een hele hete dag, maar ontzettend leuk. Iedereen heeft zich prima vermaakt. Het hoogtepunt was toch wel weer de grote Amerikaanse truck van de Bosbrandweer.’ De open dagen vindt Pieter belangrijk. ‘Het is waardevol om de gemeenschap waar je voor werkt mag laten zien wat je doet om het land veilig te houden. We hopen ook altijd weer wat enthousiaste vrijwilligers aan te treken.’ Een grote voorlichtingscontainer op het terrein liet zien welke producten om het huis brandveilig te houden verplicht zijn. Kinderen konden met een waterspuit sjoelen en auto’s over het terrein voortbewegen. De grootste waaghalzen verzamelden zich voor de demonstraties autobrand blussen met One Seven en het doven van een vlam in de pan. De hete vlammen maakten de dag nog warmer, maar door het vele water wat die dag werd gebruikt bracht het ook verkoeling. Om 16.00 uur was het evenement afgelopen, waarna velen nog een lekkere hap nuttigden bij de foodtruck.