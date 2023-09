Open Dag Gevangenis Esserheem

VEENHUIZEN – Penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen pakt de jaarlijkse traditie – die alleen tijdens de coronapandemie werd onderbroken – weer op. Op zaterdag 16 september houdt de gevangenis opnieuw een open dag. De gevangenisdeuren van Esserheem, één van de drie locaties van PI Veenhuizen, die normaal gesproken hermetisch gesloten blijven, gaan die dag open voor maximaal 250 bezoekers. Opgave vooraf is noodzakelijk.

Belangstellenden die een kijkje willen nemen in de gevangenis, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar opendagpiveenhuizen@dji.minjus.nl. Ze ontvangen vervolgens een mail met bijzonderheden over het aanmeldproces. Pas wanneer alle benodigde gegevens zijn uitgewisseld is de aanmelding definitief. Vanwege de beheersbaarheid – de gevangenis is immers gewoon in bedrijf – is er tijdens de open dag plek voor maximaal 250 bezoekers. Er geldt een minimumleeftijd van twaalf jaar. Kinderen vanaf deze leeftijd zijn alleen welkom onder begeleiding van een volwassene.

Tijdens de open dag worden bezoekers rondgeleid langs allerlei plekken waar gedetineerden een deel van hun dagprogramma doorbrengen, zoals het arbeidscomplex, luchtplaats, recreatieruimte, bezoekzaal, sportruimte en stiltecentrum. Ook kan een kijkje worden genomen in een reguliere cel en isoleercel. Van gevangenispersoneel krijgen ze te horen hoe het er binnen de muren aan toe gaat.

Goed en genuanceerd beeld

Vestigingsdirecteur Marie-Anne de Groot vindt het belangrijk om jaarlijks een open dag te houden. “Veel mensen hebben een mening over de gevangenis, maar bijna niemand is er binnen geweest. Met onze open dag willen we bezoekers een goed en genuanceerd beeld geven van wat zich allemaal afspeelt binnen de gevangenismuren. Hoe houden we het veilig, hoe brengt een gedetineerde de dag door en hoe bereiden we iemand voor op een geslaagde terugkeer in de samenleving? Alle vragen die mensen hebben, willen we die dag beantwoorden.”

Penitentiaire inrichting Veenhuizen telt drie locaties: Esserheem, Norgerhaven en Klein Bankenbosch. Esserheem – waar de open dag plaatsvindt – heeft 239 cellen en is zowel een gevangenis als Huis van Bewaring. Er is bovendien een vadervleugel. Hier kunnen gedetineerde vaders hun straf uitzitten en daarnaast kansen krijgen om hun vaderrol zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Ook heeft Esserheem een Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA). Hier verblijven gedetineerden die in de laatste fase van hun straf zitten en die overdag al buiten de gevangenismuren aan het werk mogen om alvast te kunnen wennen en zich voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving.