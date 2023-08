Open Monumentendag Westerkwartier geopend door Bert Nederveen

WESTERKWARTIER – Zaterdagochtend 9 september om 10.00 uur start Open Monumentendag met het thema ‘Levend Erfgoed’. Dit word ‘ingeluid’ door wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier. Hij opent symbolisch op woensdag 23 augustus om 13.00 uur de Open Monumentendag Westerkwartier in het Iwema Steenhuis te Niebert. Aansluitend wordt de Steunpilaar 2023 uitgereikt door voorzitter Stichting Open Monumentendag Westerkwartier, Arnold Bloem. De voormalige Stichting Open Monumentendag Zuidhorn is begonnen met het toekennen van deze ‘onderscheiding’ aan een persoon of organisatie, die zich belangeloos heeft ingezet voor het stimuleren van de belangstelling voor monumenten in het algemeen, dan wel voor de eigen locatie. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Verder zijn er allerlei activiteiten bij het Iwema Steenhuis, dat rond 1400 gebouwd is. Het Iwema Steenhuis is al jaren een stralend middelpunt voor jong en oud vol met activiteiten op Open Monumentendag, mede daarom dat er extra aandacht op dit pareltje in het Westerkwartier gevestigd wordt. Het is gebouwd door de familie Iwema. Steenhuizen dienden als toevluchtsoord voor de Groningse adel, rijke boeren en grootgrondbezitters. Iwema Steenhuis is het enige overgebleven steenhuis van de ongeveer 160 steenhuizen die ooit in de provincie Groningen stonden. Sinds 1988 is dit steenhuis in het bezit van Het Groninger Landschap.