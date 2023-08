Openluchtspelen Roderwolde voor de 62e keer met: de ‘Kippies in de koestal’

RODERWOLDE- Het jaarlijkse openluchtspel in Roderwolde is inmiddels een traditie te noemen en behoort tot de culturele waarde van het dorp. Met een levensgroot decor, tractoren en paarden die voorbijvliegen en een vaste tribune in de openlucht, ontvluchten de bezoekers in augustus even het drukke leven en genieten van de meest humorvolle stukken. De tuin van de pastorie is al tientallen jaren dé plek waar de gekste capriolen worden uitgehaald. Het begon allemaal op 25 augustus 1962 met ‘De Ondergang’.

25 tot en met 30 augustus staat Openluchtspelen Roderwolde vier avonden met het stuk ‘Kippies in de koestal’ op de planken. Of beter gezegd: in het gras. Egbert verhuurt kamers om bij te verdienen op de boerderij. Zijn vader, ook Egbert, wil dat absoluut niet hebben. Alles lijkt wel degelijk goed te verlopen, al komt er halverwege een kink in de kabel. Twee kamers gaan nogal ‘vreemd’ en een slippertje is snel gemaakt. De regie is in handen van Sieger Zoutman. Oorspronkelijk is de tekst van Bern Gombold, maar Ben ten Velde heeft het weten te vertalen. In dialect. Drenties. Want, doar komt zie veur. Met meer dan een halve eeuw ervaring, kan het niet anders dan dat de spelers het publiek knie klappend, dijen kletsend en huilend van het lachen een emotionele rollercoaster bezorgen. De vereniging weet het publiek altijd te verrassen met bijzondere decors. Huizen op schaal met kozijnen, deuren en verlichting. En oog voor kleine details: brievenbus, gordijnen en meubels. Ze toveren de tuin elke keer weer om in een situatie die menigeen herkenbaar zal doen overkomen. Het publiek is ook elke keer weer in afwachting wat voor vervoersmiddel de buhne op stuitert, rolt of rijdt. Een politieauto? Een paard? Een brommer? Een trekker? Velen zijn al gebruikt in het stuk, maar elke keer wordt er weer iets anders bedacht. De grote vraag is, wie verschijnen er dit jaar op het toneel? Hindrik Brink, Leon de Rink, Gerda Roelofsen, Anton van Erp, Jan Belga, Teun Niemeijer, Karin Venekamp, Annemarie Timmer, Ronald ter Steege, Magna ter Steege en Martin Belga zullen deze vier avonden verschijnen. Dity de Vries zal zo zachtjes mogelijk te proberen souffleren en het licht & geluid is in handen van Harrie Heuker, Arjen Speelman, Mark Venekamp en Hedzer Stelma. De grime wordt gedaan door Janet Barels, Magna ter Steege en Froukje Bok. Tot slot kan een vereniging niet zonder decorbouw. Dit jaar is het terrein en decor verzorgd door Hendrik Speelman, Peter Hut, René Alberts, Roelof van Zonneveld, Gerard Barels, Mike Barels, Bram Schrantee, Jan van der Veen, Roelof ter Steege en Pieter Dijk. De vereniging weet na al die jaren een professionele indruk achter te laten. Waar vroeger nog de houten klapstoelen weg zakten in de grond, zit het publiek nu stevig op plastic waaronder een tegelvloer de massa houdt. Maar in al die jaren is een ding niet veranderd; de pastorietuin met de herkenbare rode beuk. Al meer dan een halve eeuw het domein van het toneelgezelschap. En omdat alles zich in de openlucht afspeelt, is het weer de belangrijkste factor. Vroeger werd er nog gebeld met de RONO (nu Radio Noord) of wijlen Jan Pelleboer. Tegenwoordig worden alle mogelijke weerapps in de gaten gehouden. De aanvang is elke avond om 20:30 uur. Bij zeer slecht weer is afgelasting noodzakelijk. Dit zal bekend worden gemaakt via Facebook en de website. Wie een van de ruim 300 toeschouwers wil zijn, moet snel handelen. De kaarten gaan met een lekker tempo over de toonbank. Kaarten kosten 8,50 euro per stuk en zijn te koop bij de Primera in Roden of via de website: www.openluchtspel.nl.