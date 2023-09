Orpheus Symfonieorkest brengt klassieke muziek tot leven

RODEN – Het Orpheus Symfonieorkest is een amateur orkest uit Roden en bestaat uit zo’n 25 leden uit Roden en wijde omtrek. Strijkers en blazers spelen populair klassieke symfonische muziek van onder andere Vivaldi, Mozart, Beethoven, Brahms, Strauss en Elgar. Op donderdag 7 september beginnen de repetities weer. In activiteitencentrum De Dobbe in Roden wordt wekelijks geoefend van 20.00 tot 22.00 uur.

‘Het is ontzettend plezierig om samen muziek te maken. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom. Vooral spelers op dwarsfluit en hoorn. Maar uiteraard is er altijd plaats voor strijkers: Violen, altviolen, celli en contrabassen kunnen altijd meespelen. Kom gewoon eens langs om te luisteren of dit de muziek is die bij je past. Samenspel op de repetitie is altijd een hoogtepunt. Ik vind het echt een avond uit. Het leuke aan ons orkest is dat er een heel gemoedelijke en prettige sfeer is. We musiceren met elkaar omdat we dit als een hobby zien.’ Aan het woord is Thom Terwee. Hij is voorzitter van het symfonieorkest en speelt eerste viool.

In 1968 werden de eerste klanken gespeeld door leerlingen van het ICO. In 2003 werd een fusie aangegaan met het orkest Orpheus-Kalma uit Groningen. ‘Daar komt onze naam Orpheus vandaan,’ zegt Thom Terwee. ‘Met de muziekstukken die we spelen wandelen we als het ware met muziek door de tijd. Van Bach tot de Beatles. Muziek door alle eeuwen heen.’

Dirigent is Abel Zuidema. Hij komt uit een muzikaal gezin en is afgestudeerd in orkestdirectie aan het Conservatorium in Groningen. Abel is dirigent van meerdere bekende orkesten in de regio. ‘Hij is een heel enthousiaste dirigent,’ vindt Thom Terwee. ‘Hij is de enige professional in ons gezelschap en kan ons op een heel aangename manier duidelijk maken waar de muziek moet worden aangescherpt. Als orkestlid leer ik veel van hem. Soms spelen we muziekstukken die bewerkt zijn, zodat het voor ons orkest uitvoerbaar is.’

De opbouw van een symfonieorkest bestaat uit strijkers en blazers. Eerste viool, tweede viool, altviool, cello en contrabas. Blazers zijn over het algemeen dubbel bezet: Dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trombone en trompet. Ook een paukenist hoort bij het orkest.

‘Als je interesse hebt om mee te spelen dan gaan we ervan uit dat je enkele jaren les hebt gehad en uiteraard noten kunt lezen. Vaak komen spelers binnen via mond op mondreclame. Toen ik in Roden kwam wonen vroeg een buurman mij mee. Hij hoorde mij viool spelen en zei, ‘kom erbij, het is een fijn orkest om in te spelen’. Zo ben ik bij Orpheus terecht gekomen. In het orkest ben ik tevens concertmeester. Dat is de tussenpersoon tussen dirigent en orkest’.

Meestal plannen we een concert aan het einde van het seizoen. ‘Het is altijd prettig om anderen te laten horen wat we met onze repetities hebben bereikt,’ zegt Thom Terwee. ‘Met een concert proberen we altijd iets bijzonders te benadrukken. We hebben dit jaar opgetreden met een jeugdige vioolsoliste en ook al eens muziek gemaakt bij schilderijen van de Schildersclub Roden. We hebben in 2020 een Bevrijdingsconcert gegeven en zijn in 2019 opgetreden met een popkoor in Zeijen. Daar waar het kan spelen we ook in verzorgings- en verpleegtehuizen. Op 14 oktober zijn we te gast in het Zonnehuis in Zuidhorn. Daar geven we om 14.30 uur een concert.’ (foto: E. Terwee)

Wie meer wil weten kan kijken op www.orpheussymfonieorkest.nl.