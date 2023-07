Otto Huisman, voorzitter Roden Fit en Gezond

‘De vlag hangt er uitstekend bij bij Roden fit & Gezond. We draaien als een tierelier. Dorien van Bommel is in februari gestart als Beweegmakelaar. Daar hebben we budget voor gekregen. Iedere dinsdag zit ze van 9:00 tot 17:00 uur in Gezondheidscentrum De Es aan de Nieuweweg. Zij begeleidt mensen naar een sport. Ze krijgt steeds meer verwijzingen van de huisarts. Kijk, een huisarts kan wel zeggen: je moet meer bewegen. Ga maar wandelen. Maar wat doe je als je alleen bent? Dan ga je niet. Dorien kijkt samen met de persoon in kwestie naar wat er bij hem of haar past. Dat kan wandelen zijn, maar ook aquajogging of tennis. Aquajoggen is bijvoorbeeld heel geschikt voor mensen met overgewicht. Het aanbod is heel breed. In Deventer en Zwolle loopt dit project al veel langer. Het is daar een groot succes. Ook wij hebben als Roden Fit & Gezond al heel wat mensen in beweging gekregen. De wandelgroepen zijn heel populair. Een drempel om mee te doen is er niet. We hebben ondertussen al 5 groepen. De groep die 1 kilometer loopt vertrekt iedere dinsdagochtend om 10:00 uur vanaf het Scheepstra Kabinet. Op donderdagochtend, ook om 10:00 uur, vertrekt vanaf dezelfde plek de 5 en 7 kilometer groep. Zij lopen twee keer per week, ook op dinsdagavond om 19:00. Lopen gebeurt altijd onder professionele begeleiding. Ook loopt er een fysiotherapeut mee. Deelnemers betalen maar tien euro per maand. Na de wandeling drinken we samen een kop koffie in de Treftuin. Wie een keer mee wil lopen kan rustig aanhaken. Het leuke is dat je mensen echt vooruit ziet gaan met hun conditie. En daar doen we het voor. Zelf loop ik altijd mee met de 1 kilometergroep en fiets ik voor bij de fietsgroep op woensdagmiddag. Want die hebben we ook. Iedere woensdag om 14:00 uur vertrekken we vanaf Sportcentrum de Hullen. Kost helemaal niets. Alleen de koffie betaal je zelf. Meestal fietsen we een mooie tocht van 25 à 30 kilometer. Onderweg pakken we een terrasje. Vorig week zaten we in Norg, straks willen we naar het Scandinavisch Dorp. Ook hier geldt: wie wil, kan mee fietsen. Wie het leuk vindt wordt toegevoegd aan de groepsapp. Fietsen gaat altijd door, zomer en winter. Alleen niet bij slecht weer. En o ja, we zijn nog dringend op zoek naar een secretaris. Wie wil mag me bellen: 06-51127054.’