Oud-verzorger FC Groningen Henk Hagenauw vertelt voor het eerst over zijn vertrek

‘Data werd belangrijker dan menselijke maat en omgangsvormen’



RODEN – Henk Hagenauw is weer terug waar hij bijna 45 jaar zat. Op de bank bij FC Groningen. Samen met oud elftalleider Theo Huizinga en trainer Joop Gall blaast de voormalig coryfee van de ‘Trots van het Noorden’ oud-FC Groningen weer leven in. Hij is coördinator én verzorger, een rol waar hij vijf jaar geleden tamelijk stilletjes afscheid van nam. ‘Vervroegd pensioen’, zo luidde de officiële versie, maar het echte verhaal steekt toch net wat anders in elkaar.

Hagenauw loopt er niet mee te koop, spreekt eigenlijk nooit over zijn afscheid, maar wil er inmiddels wel iets over zeggen. De belangrijkste reden is niet om zijn hart te luchten of er zelf iets aan te hebben. ‘Het voetbal wordt steeds minder leuk. Ik heb alles bij FC Groningen meegemaakt. Ook een degradatie. Ik weet wat het is en zie de FC nu weer afglijden. Dat gaat me aan het hart. Mijn verhaal staat niet op zichzelf.’

De oud-verzorger haalt een cola uit de schuur in zijn grote tuin waar de zon brandt. De man die duizenden uren met de waterzak in zijn hand het veld over liep. Maakte alle legendarische wedstrijden mee. Zag FC Groningen tot tweemaal Atletico de Madrid uitschakelen in de Europa Cup en het grote Inter Milan thuis met 2-0 kloppen, maar zag ook wijlen voorzitter Renze de Vries de gevangenis in gaan vanwege de beruchte ‘zwart geld affaire’ die uiteindelijk leidde tot degradatie. Hij mocht grote benen verzorgen, zoals die van Virgil van Dijk, Luis Suarez, Erwin en Ronald Koeman en natuurlijk die van Milko Djurovski. Hier zit een legende, een wandelende encyclopedie. Welke speler je ook hoort, Hagenauw was een geliefd man. Was verzorger, maar vooral de ogen en oren voor de spelers. Het cement tussen verschillen. De nooduitgang voor hoogoplopende emoties. Kranten vol kunnen er worden gepubliceerd over zijn ervaringen en verhalen. De meeste en de leukste volkomen ongeschikt voor publicatie. Hagenauw wil niet natrappen, maar hoopt vooral dat leidinggevenden gaan zien dat omgangsvormen ertoe doen en dat de menselijke maat altijd belangrijker is dan data. ‘Dáárom wil ik nog wel iets zeggen over mijn vertrek, want op deze twee punten voelde ik me bij FC Groningen langzaam maar zeker richting de uitgang geduwd.’

‘Na de verhuizing van de Euroborg naar het Topsport Zorg Centrum veranderde er veel. En daar is niets mis mee. Veranderingen zijn van alle tijden en als ze het doel dienen om dingen te verbeteren, sta ik daar helemaal achter. In die tijd kreeg Gerard Kemkers een functie die officieel manager Performance Center heette. Vanaf dat moment veranderde alles. Wat ik deed was ineens ouderwets, een man die met een waterzak het veld op rende. Er werd toen al wat voorzichtig met data gewerkt, maar vooral als aanvulling op wat je als mens waarneemt. Maar de data werd heilig verklaart en Gerard Kemkers, Wouter Frencken en Robbert de Groot waren de drie mensen die zich op verschillende disciplines met de data bezig hielden. Mijn functie werd steeds meer gemarginaliseerd. Voordat het Topstopcentrum in gebruik werd genomen, werd ik in het kleine sportcentrum, het gebouw van de voormalige ALO in een kelder in een klein kamertje weggestopt. Mijn rol werd steeds verder uitgekleed. Een andere visie is geen probleem. Wanneer mensen tegen me hadden gezegd dat ze een andere koers willen gaan varen en dat er geen plek meer is voor Henk Hagenauw dan is dat zo. Gewoon open en eerlijk. Nu werd het niet gezegd, maar aan alles kon ik het merken.’

Hagenauw komt dan met tal van voorbeelden. ‘Ik regelde voor en na de wedstrijden dat er broodjes en een drankje waren. Op een zeker moment had ik dat gewoontegetrouw weer gedaan, maar zag ik tot mijn verbazing dat er in de kleedkamer een grote maaltijd voor de spelers was geregeld. Dat had een collega gedaan die vond dat we het over een andere boeg moesten gooien. Zonder enige vorm van communicatie.’ Het is maar één van de vele voorbeelden en het vreet aan de verzorger die veel meer was dan de man met de waterzak. ‘Ik ben opgeleid als sportmasseur, maar als je zo lang bij de club zit krijg je een rol die niet in de functiebeschrijving staat. Je staat net wat verder af van de technische leiding en bent daardoor voor veel spelers een vertrouwenspersoon en leert ze kennen. Hun gewoontes, hun eigenaardigheden. Eén blik in hun ogen en ik wist precies hoe iemand in zijn vel zat. Dus hebben ze niet alleen een verzorger naar de uitgang begeleid, maar in alle bescheidenheid ook iemand die vaak het cement tussen spelers en tussen spelers en staf was.’

Met de aanstelling van Kemkers en de verhuizing naar het Topsportcentrum verandert alles en raakt Hagenauw het plezier in zijn werk volkomen kwijt. ‘Ik had het nooit voor mogelijk kunnen houden. Ik heb een groen/wit hart, maar dat hart kwam letterlijk in problemen. Ik moest daarvoor naar het ziekenhuis. Het ging voornamelijk nog over data en de menselijke maat zag ik verdwijnen. Kemkers, Frencken en De Groot spraken zo’n andere taal dan ik deed. Het meeste pijn deed me dat er niet over werd gepraat, maar ik steeds vaker werd genegeerd in beslissingen. Mijn rol was altijd in het hart van de begeleiding. Nu werd ik zachtjes aan naar een kamertje vlakbij de uitgang gedirigeerd. Ja, daar heb ik slecht van geslapen. Jans, destijds technisch directeur en de beste trainer is die ik heb meegemaakt, heeft nog geprobeerd te bemiddelen. Zonder resultaat. En hoewel Buijs ook gecharmeerd van data was, heeft hij veel gedaan om me bij de club te houden. Maar ik miste iedere vorm van erkenning en kreeg steeds meer het gevoel er niet meer toe te doen. Uiteindelijk heb ik besloten te stoppen. Ik kon het niet meer. De situatie vrat me van binnen op.’ Hagenauw treft een regeling met FC Groningen en ‘gaat met vervroegd pensioen’.

Het belang van data ontkent de clubicoon niet, maar hij maakt zich zorgen over de plek die het heeft gekregen. ‘Data is een aanvulling op het menselijke oog. Het moet 70 procent gaan over het voetbalgedeelte gaan en 30 procent over data en aanvullende wetenschap. Bij FC Groningen was het andersom. Voetballen doe je nog altijd met je hart. Het gaat er niet om hoeveel je loopt. Het gaat erom hoe nuttig je meters zijn. En laten we niet al te ingewikkeld doen. Dat kunnen we toch ook gewoon zien met z’n allen?’ FC Groningen zegt een volksclub te zijn. Hagenauw heeft nog wel een advies voor Gudde en de zijnen: ‘Zet weer gewoon je voeten in de klei. We zijn nuchtere noorderlingen. Wees open en transparant en geef vooral veel aandacht aan de omgang met elkaar. Dan heb ik het over staf, spelers, (bege)leiding, maar vooral ook aan je supporters en de media. Oprechte interesse in elkaar. Iedereen gaat zich er beter door voelen. Het lijkt zoiets kleins, maar kan het verschil zijn tussen winnen of verliezen. In dat opzicht hebben ze goede zaken gedaan met het aantrekken van Dick Lukkien en Henk Veldmate.’

Hagenauw moet gaan werken. “Eten rondbrengen bij oudere mensen. Hartstikke leuk werk. Nuttig ook,’ glimlacht Hagenauw die afsluit met nog één mooie anekdote. Het gaat over de één van de meest geliefde voetballers die ooit bij de FC hebben gevoetbald: ‘Belt Djurovski me op een avond. Heej Ghenk. Jij bij mij komen voor massage. Ik probleem been. Dus ik naar de Onderduikersstraat naar Milko. Tref ik daar een lege kamer en zijn vrouw aan. Milko gaat op de grond liggen. Geen matras of massagetafel. Gewoon op de vloer. Na vijf minuten zegt Milko dat het wel klaar is. “Goed gedaan Ghenk! Nu Ghenk gaan we eten. Waren we weer een uur verder. Na het eten wilde ik dan toch eindelijk naar huis, want het was al laat in de avond. Nee, we moesten nog even aan de slivovitsj. Een Servisch drankje met een behoorlijk percentage alcohol. Milko spreekt geen Engels en ik geen Servisch, maar het was erg gezellig. De fles was eindelijk leeg. Ik opgelucht, ik wilde naar huis. Maar helaas. Milko liep naar achteren en kwam terug met bier. Het was middernacht toen ik thuis was. Een week later belde Milko weer: Ghenk, jij komen, ik massage nodig voor been. Oh, oh, daar gaan we weer dacht ik. Toen heb ik mijn dochter van 7 jaar meegenomen. Dat liep toen goed af.’ Hagenauw buldert van het lachen wanneer hij terugdenkt aan de gebeurtenis. ‘Geweldige gozer die Djurovski. Zulke spelers zouden in het huidige voetbalklimaat niet meer passen. Doodzonde. Kijk eens hoeveel mensen hij heeft laten genieten.’



Henk Hagenauw. Terug in de Dug-out. Hij was de man die 45 jaar zorg droeg voor de spieren van spelers. Hij was de man die de arm om Djurovski legde als het regende en koud was waardoor de rookmagiër toch ging voetballen. De man die brandjes bluste. De man die duizenden uren luisterde naar de verhalen van spelers op de massagetafel. De man waar grote voetballers als Ronald en Erwin Koeman, Luis Suarez en Ducan Tadic hun hart bij luchten. De man van het soort dat uitsterft maar nooit mag uitsterven. Mensen die de club dienen met heel hun hart. Daar kan geen computer tegenop.’