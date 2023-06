Paul van Geert: een geëerd Vlaams kunstenaar in Westervelde

Binnen de faculteit blijft hij een onbekende grootmeester

WESTERVELDE- Van sommige mensen valt zijn of haar kunnen niet in een artikel te verwoorden. Paul van Geert is zo’n persoon. De in België geboren Westervelder kent een geschiedenis, zo groot als zijn kunstwerken. Inmiddels is hij gepensioneerd hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Geïnspireerd door de absurditeit van het hedendaagse leven, de stille emotie en het kleine geluk dat dikwijls bij hem om de hoek te vinden is. Daar, in een grote met klimop beklede stenenschuur staan tientallen realistische schilderwerken van Van Geert klaar voor het open atelier komend weekend. Nu is de jarenlange verslaglegging van zijn en het leven om hen heen geëerd met een JaKunst Art Award.

Op een zonnige woensdag ochtend, aan een met tegelbekleedde tafel drinkt hij zijn koffie. In het gras staat een verdwaald glas wijn. Het is hier goed toeven. Paul van Geert begon aan de lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Een goede vriend tipte hem om door te studeren in de psychologie. Een interesse die bij hem al ontstond tijdens zijn vorige opleiding. In 1976 verhuisde hij naar Nederland om te werken als hoogleraar. Binnen de faculteit blijft hij een onbekende grootmeester. Al heeft hij aardig wat colleges gegeven met verfresten op zijn handen. Een paar werken zijn in bruikleen bij de RUG. ‘Maar weinig weten dat de maker hiervan dagelijks rondliep in het gebouw’, vertelt Van Geert lachend. Momenteel werkt Van Geert aan een wetenschappelijk boek over beeldende kunst in combinatie met de complexiteitstheorie. Het zal in 2024 worden uitgebracht door een van de topuitgeverijen van wetenschappelijke documentatie. ‘Alleen denk ik niet dat jullie hiervoor gekomen zijn’, begint Van Geert, die op zijn zestiende begon met schilderen. ‘Van de 600 inzendingen voor de Painting of the Year, mag ik bij de top tien staan. Daarnaast heb ik een JaKunst Art Award mogen ontvangen.’ Zijn ogen spreken boekdelen. Een bescheiden kunstenaar die stiekem altijd hoopte op erkenning. Zijn schilderijen zijn realistisch met een absurdistische twist. Die humor komt uit Vlaanderen. ‘Denk maar aan Ceci n’est pas une pipe. Een werk van de Belgische kunstenaar René Margritte. Het is geen pijp, het is een kunstwerk.’ Het doorbreken van dimensies is iets waar Van Geert aan te herkennen is. In de schuur staan levensgrote kunstwerken op gevonden materiaal. Zo zijn deuren uit een bedstede, zwerfhout langs de zee en ander afvalhout beschilderd. Een paneel springt eruit. Het is een zelfportret met zijn vrouw. Allebei een puntmuts op het hoofd. ‘Die mutsen zijn in de stijl van Rien Poortvliet. Tijdens de tentoonstelling in het UMCG hadden mijn vrouw en ik ons verstopt achter het werk. Onze benen staker er onderuit. Op ons hoofd de door mijn vrouw gemaakte puntmutsen.’ Het was een bijzonder gezicht toen de kunstenaar naar voren werd gevraagd en de zaal oog in oog kwam te staan met twee kabouters. Nu hij met pensioen is, besloot hij zich te wagen aan een inschrijving voor Painting of the Year. De jury hiervan bestaat uit onder andere een conservator van het Van Gogh Museum en een kunstrecensent van het NRC. Tot zijn verbazing zat hij bij de laatste vijftig. ‘Mij werd gevraagd om een werk te brengen naar het kantoor in Raamsdonkveer. Ik huurde een boedelbak en met het gedemonteerde paneel vertrok ik naar een kantoortje op een industrieterrein.’ Het werk had ook niet hoger moeten zijn. Tijdens het opbouwen werden een paar plafondplaten uit het systeemplafond gelift om het werk rechtop te krijgen. ‘Toen zat ik bij de laatste tien en mocht zes werken exposeren in Eindhoven. Daarvoor huurde ik een vrachtwagen.’ Van Geert kan zijn lach niet inhouden. Het is een bijzonder avontuur geweest. Zijn laatste werk is het drieluik ‘Ochtend, middag, avond’. Verschillende buren zijn door hem geportretteerd en vastgelegd in olieverf. Op zaterdag 24 en zondag 25 juni is zijn atelier met werken van onder andere zijn kinderen, buurtgenoten en vrienden te zien aan de Hoofdweg 9 in Westervelde. Meer informatie: www.paulvangeert.nl en www.landelijkatelierweekend.nl.