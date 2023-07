Peizer wijk De Westerd krijgt ‘dorpse’ uitstraling en nieuw riool

PEIZE- Een historische handtekening is vorige week woensdag gezet door wethouder Robert Meijer (VVD) en manager beheer Jan Drent van de gemeente Noordenveld, samen met Ben Timmersmans, directeur van aannemersbedrijf Avitec. Met deze handtekening onder de aannemingsovereenkomst kan het project ‘Werk aan de Westerd’ officieel van start gaan. De voorbereidingen zijn getroffen, de schop kan in de grond.

Het project is vanaf het begin samen met de bewoners en gebruikers van de wijk opgezet. In de plannen staan onder meer een nieuw aan te leggen riool en maatregelen om automobilisten af te remmen. Het riool is verouderd en voordat het scheurt wordt er actie ondernomen. De eerste werkzaamheden zijn al bezig. Op dit moment worden door nutsbedrijven kabels gelegd en vervangen. Ze liggen op schema. De meeste nutsbedrijven kampen met weinig materiaal en personeel, daar is hier nog geen sprake van. Dat de straat voor de bouwvak al op de schop gaat geeft de gemeente een voorsprong. Verder wordt de weg heringericht met aan beide zijden klinkers. Deze herinrichting moet er ook voor zorgen dat hardrijders niet meer de kans krijgen. Het geheel zal er uiteindelijk ‘dorpser’ uitzien. Het aannemersbedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen voert het project uit in samenspraak met de gemeente. Tot de oplevering probeert het bedrijf de overlast zoveel mogelijk te beperken. Overlast helemaal voorkomen is lastig, maar het staat bewoners van de buurt vrij om bij klachten contact op te nemen met Avitec. De gemeente verwacht dat alles voor de zomer van 2024 klaar is.