Peizer Zomerfeesten: vijf dagen lang vertier voor jong en oud

Jaarmarkt, fameuze autopuzzelrit, horecaplein en topartiesten

PEIZE – Ze kunnen het al bijna ruiken in Peize. Het aftellen is begonnen. Volgende week woensdag gaat het los in het mooie Paais. De Zomerfeesten beginnen. Een feest waarvoor het hele dorp uitloopt. Een feest van, voor en door Peize. Want als er ergens verbroedering en betrokkenheid is, dan is het wel in Peize. De punten moeten nog op de i, maar er staat straks een dijk van een programma, belooft volksvermaken-voorzitter Henk Gritter.

Er moet nog het een en ander geregeld worden voor de Peize Zomerfeesten dat georganiseerd wordt door Volksvermaken, maar dat gaat helemaal goed komen weet Henk Gritter. Hij beleeft dit jaar zijn eerste Zomerfeesten als voorzitter van Volksvermaken. ‘Ik doe het met ontzettend veel positieve energie. Het leeft echt in Peize. De betrokkenheid is enorm. Niemand is te beroerd om wat te doen. Maandag beginnen we met de opbouw van het evenemententerrein en woensdag barst het feest los met de opening van de kermis. Ik kijk er naar uit.’

Programma

Van woensdag 16 augustus tot en met zondag 20 augustus vinden de festiviteiten plaats op het evenemententerrein aan de Brinkweg. Met onder andere een kermis, livemuziek, puzzelwandel,- fiets,- en autotochten en natuurlijk het absolute hoogtepunt, de Peizer Jaarmarkt op zaterdag 19 augustus. De Zomerfeesten trappen op woensdag 16 augustus af met de start van de kermis op het evenemententerrein. Met attracties als de zweefmolen en kindermolen is er plezier voor jong en oud. De kermis blijft draaien tot en met zondag, dus er is genoeg tijd om van alle attracties te genieten.

Op dezelfde avond start om 17.30 uur de puzzelwandeltocht, waarbij deelnemers verschillende vragen moeten beantwoorden en behendigheidsspelletjes moeten voltooien om extra punten te scoren. Het Rad van Fortuin zal de uiteindelijke eindscore bepalen. Voor de fietsliefhebbers is er op donderdagavond 17 augustus een fietstocht met puzzelopdrachten. Het belooft een route vol pittige uitdagingen, maar uiteindelijk komen ze altijd weer op het juiste pad terecht, weet de voorzitter. Ook hier begint de activiteit om 17.30 uur op het evenemententerrein.

Deze autopuzzelrit die op vrijdagavond 18 augustus gehouden wordt, staat bekend als de ‘grootste autopuzzeltocht van Nederland’. Deelnemers komen van heinde en verre, volgens Gritter. ‘De puzzelrit heeft een open inschrijving. Dat betekent dat mensen uit het hele land mee kunnen doen. En dat gebeurt ook. ‘We hebben zelfs deelnemers uit Arnhem en Veenendaal aan de start.’ De uitdaging is om zo min mogelijk strafpunten te verzamelen. Deelnemers uit Peize presteren traditioneel goed en eindigen vaak in de top-10 van de uitslag. De startkaarten kunnen vanaf 17.00 uur worden opgehaald op het evenemententerrein, met de start aan het einde van de Brinkweg richting de Oude Velddijk. De puzzelritten op de fiets en met de auto’s worden zoals altijd uitgezet door de Noord Nederlandse Motor Club.

Op zaterdag 19 augustus start het hoogtepunt van de Zomerfeesten: de Peizer Jaarmarkt. Voor de 43e keer zal deze markt plaatsvinden aan de Brinkweg. Veel bezoekers beschouwen de jaarmarkt als een soort reünie, wat zorgt voor een gezellige en gemoedelijke sfeer. De markt biedt een grote diversiteit aan kramen waar lokale ondernemers en verenigingen uit Peize vertegenwoordigd zijn. Liefhebbers van koopjes en leuke prularia kunnen zich helemaal uitleven op de rommelmarkt op het evenemententerrein.

Horecaplein

Na het slenteren over de markt kunnen bezoekers terecht bij de horecaondernemers op het horecaplein voor een hapje en een drankje. Volgens Annelies van Café Ensing een plein waar gezelligheid met hoofdletters gespeld wordt. ‘Het horecaplein doen we net als vorig jaar samen met Bij Boon. Een geweldige samenwerking. Iedereen weet wat -ie moet doen. Volksvermaken bouwt het hele terrein op. Het is heel compact en knus opgezet en er staat een fantastisch programma’, weet de caféhoudster die zelf de artiesten geboekt heeft. Vrijdagavond staat coverband Switch op het podium en zaterdag zijn Bert Solo (17:00 -20:00) en Vangrail (20:00 – 00:30) gestrikt. Zondagmiddag is het feest met Zweitse & Dirk-Jan en Melissa Smilda die graag in haar eigen woonplaats op de bühne staat. Rond een uurtje of vier komt de populaire Roder zanger Marco Schuitmaker naar Peize. Schuitmaker geniet inmiddels landelijke bekendheid met zijn knaller Engelbewaarder. Ook zijn nieuwste nummer ‘Zomernacht in Griekland’ is inmiddels alle hitlijsten binnen geknald. ‘En het mooie is, dat het horecaplein vrij toegankelijk is. Dat houden we graag zo. We willen geen drempel’, zegt een enthousiaste Annelies. Nieuw is het foodplein, waar onder andere Richard Brink met zijn grote barbecuewagen staat.

Op zondagmiddag 20 augustus staat tussen 14:00 en 15:30 ook de Grootse Sprookjesshow en Kinderdisco met een DJ op het programma, waar de kinderen volop kunnen genieten. Het volledige programma van de Zomerfeesten is te vinden op www.volksvermakenpeize.nl. Er is mooi weer besteld, de waterkraan is dichtgedraaid tijdens de feestweek, dus het moet helemaal goed komen met het grootste feestje van Peize.