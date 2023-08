Pelikaan S wint met enig geluk de eerste wedstrijd in de 4e divisie

OOSTWOLD – Het was in Oostwold een grote dag afgelopen zaterdag. Voor het eerst in het bestaan van Pelikaan S speelde men een wedstrijd in de 4e divisie. Dit was voorheen de Hoofdklasse. Voor de nieuwe trainer Robbie Wenting was het ook een vuurdoop.

Hij zag zijn ploeg zeer slecht beginnen, want tegenstander Berkum uit Zwolle liet duidelijk zien wat er op dit niveau gevraagd wordt. Wellicht waren het zenuwen, maar zo slecht beginnen kon natuurlijk niet, vond Wenting. ‘We stonden slecht in de organisatie en hielden open huis’, aldus de trainer. Al snel was er de 0-1 achterstand en het leek er op dat Berkum door zou kunnen lopen tot een grotere voorsprong. Voor Pelikaan S was het tegenhouden en moest men alle zeilen bijzetten om tegendoelpunten te voorkomen. Vanuit het niets was het in de 38e minuut Omar Kavak die een vrije trap binnenschoot en de 1-1 aantekende. ‘Na dit doelpunt kwam er in de periode voor de pauze meer vertrouwen in het team’, vertelt Wenting. ‘We kregen meer grip op de wedstrijd. In de pauze kwam John van Dalen in de ploeg om de nodige ervaring en hiermee de organisatie in de ploeg te herstellen.’ De rust en wissels deden het goed want Pelikaan S kreeg de controle over de wedstrijd. Na zo’n 20 minuten nam Berkum het heft weer in handenm maar tot grote kansen kwam het niet meer. Nadat Jeroen Haan, Jan Hooiveld had afgewisseld kwam er weer enige dreiging van de ploeg uit Oostwold. Het eerste balcontact van Haan was er één waar Haan goed in is. Namelijk met de rug naar goal en in de draai om de tegenstander de bal met een omhaal in het doel schieten. Na deze 2-1 voorsprong kreeg Wentings ploeg opnieuw de controle. Er werd minder wegegegeven en dat had te maken met de goede organisatie vond Wenting. In de slotfase miste Kavak nog een penalty nadat hij was onderuit gehaald in het strafschopgebied.

Na afloop waren Wenting en zijn team natuurlijk erg blij. ‘We zijn zeer gelukkig met deze winst, al was het absoluut niet verdiend’, vond Wenting. ‘Het moet in ieder geval vele malen beter de komende periode.’