Prestigieuze REO SocioHypotheek NRT**** Open in aantocht

Toppers uit heel Nederland op Roder tennisbanen

RODEN – Een toernooi zoals je ze bijna nergens meer ziet: het REO SocioHypotheek NRT**** Open. Van 6 tot en met 13 augustus domineren toptennissers uit heel Nederland samen met heel veel recreanten de banen van Tennisvereniging REO in Roden. Een vier sterren toernooi waar er slechts vier van in Nederland zijn, waarvan twee in het noorden. In Roden wordt toptennis gemixt met amateurtennis. Leuk voor de recreanten én het publiek die hun idolen van dichtbij kunnen zien spelen, maar ook zeker voor de profs zelf, weet medeorganisator Matthijs Goldberg die vanaf het allereerste begin betrokken is bij het tennistoernooi. Samen met een commissie van 15 man zorgt hij ervoor dat er een toptoernooi staat in de tweede week van augustus. In dezelfde week wordt ook het padeltoernooi gehouden.

De commissie is volop bezig met de voorbereidingen van het 21e SocioHypotheek NRT**** Open toernooi, weten Matthijs Goldberg en Iris Veldhuis die beide in de organisatie zitten. ‘Daar zijn we al een half jaar geleden mee begonnen. Die tijd hebben we ook echt nodig. Een groot toernooi als deze vraagt een hoop verplichtingen. Ook voor het prijzengeld. Anders krijg je de topspelers hier niet. Daarom zijn sponsoren cruciaal als je een toernooi als deze ook in de toekomst vast wilt houden. We zijn erg blij met de SocioHypotheek en Hypotheekservice als grote sponsoren van het toernooi.’

Uithangbord voor Roden

Bastiaan Last, eigenaar van de SocioHypotheek, verbindt zijn bedrijf graag aan het prestigieuze toernooi. Voor Tjebbo Postma van Hypotheekservice Roden geldt hetzelfde. ‘Eigenlijk is het best bijzonder: Bastiaan is de hypotheekverstrekker en ik ben hypotheekadviseur’, lacht Postma. Een groot deel van de leden van REO is de doelgroep van de SocioHypotheek. Last: ‘Wij richten ons op 65plussers. Daarmee zijn wij als hypotheekverstrekker uniek in heel Nederland. Het komt er in het kort op neer dat we het pensioen aanvullen vanuit de overwaarde van de woning zodat mensen in hun huis kunnen blijven wonen.’ Zelf tennist de Roder ondernemer al heel wat jaren bij de club. ‘Ik heb op hoog niveau getennist, maar tennis nu recreatief. Het is fantastisch dat zo’n groot toernooi in Roden georganiseerd wordt. Voor ons het leuk om onze naam aan zo’n mooi evenement te koppelen.’ Postma denkt er hetzelfde over. ‘Het ****NRT toernooi is een uithangbord voor Roden. Het is leuk om daar deelgenoot van te zijn. Daarbij vinden we lokale betrokkenheid heel belangrijk.’

De crème de la crème komt maar wat graag naar Roden voor een ouderwets potje tennis op het REO SocioHypotheek NRT**** Open. Natuurlijk, omdat er behoorlijk wat prijzengeld binnen te slepen valt (de prijzenpot bevat zo’n 10 mille), wat punten te scoren voor hun plek op de nationale ranglijst, maar zéker ook om de gezelligheid. Tallon Griekspoor stond al eens op de baan in Roden. Net als Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer. ‘Die jongens staan nu allemaal op Wimbledon. De top 5 kunnen we hier vergeten. Wel staan onze eigen toppers Jarno en Sander Jans op de baan. Jarno staat nummer 9 op de nationale ranglijst. Een geweldige prestatie. Hij is hier groot geworden. Tijdens het toernooi komen topspelers uit heel Nederland naar Roden. We zijn nu druk bezig om gastgezinnen te regelen. Voor het publiek is het fantastisch om toptennis van zo dicht bij te zien. En nog helemaal gratis ook’, aldus Goldberg. ‘We krijgen altijd veel enthousiaste reacties. We hebben zo’n schitterend mooi complex horen we veel. Vanaf het hoog gelegen terras kijk je zo over alle banen heen.’

Padeltoernooi

Ook Goldberg weet het: padel is razendpopulair. Vorig jaar organiseerde de Roder tennisclub voor het eerst een officieel padeltoernooi in dezelfde week. Met succes en dus komt er nu een tweede editie. ‘Padel is heel laagdrempelig. Tennis is een veel technischere sport. Als je op latere leeftijd begint, kun je nooit meer echt goed worden. Bij padel is dat anders. Je hebt al heel snel een succesbeleving. Padel is ook populair bij veel voetballers.’

Goldberg verwacht zo’n 500 tennissers en padellers op het toernooi, waarvan er 50 in de top spelen. Hij rekent op een hoop publiek. ‘Zo vaak zie je spelers van zo’n hoog niveau niet voorbij komen. Jongens die straks een stap gaan maken. Iedereen kan hier zo het park oplopen. Naast de baan zitten als ze willen. Alle wedstrijden zijn gratis te bekijken, óók de finales op 12 en 13 augustus. Bezoekers kunnen hier op het park ook lekker eten. De Keuken van Henk staat er met zijn foodtruck en uiteraard is de bar de hele week open.’ Inschrijven voor de toernooien kan nog tot 30 juli. Beide toernooien starten op zondag 6 augustus en duren tot en met zondag 13 augustus.