Programma voor mantelzorgers: gezonde zelfzorg met mindfulness en zelfcompassie

RODERESCH – Hoe zorg je als mantelzorger op een gezonde manier voor jezelf? Hoe creëer je meer rust en ontspanning? En hoe kun je dat blijven doen in uitdagende omstandigheden? Dat is de rode draad van een training voor mantelzorgers die op 14 juni weer van start gaat.

Het programma wordt aangeboden door Welzijn in Noordenveld en de gemeente Noordenveld en is bedoeld voor iedereen die voor iemand zorgt gedurende een aantal uren per week. Bijvoorbeeld voor een partner, kind, familielid, vriend of vriendin, of voor iemand in de buurt.

De training is gebaseerd op mindfulness en zelfcompassie. Onder begeleiding van ervaren trainers Maria Douwes-Hulzebos en Fokje Westerling (foto) worden verschillende oefeningen gedaan, waaronder meditaties, schrijfoefeningen en mindful bewegen, zowel binnen als buiten. Hiernaast is er aandacht voor achtergronden over stress en ontspanning en tips voor het dagelijks leven.

“De training die wij geven sluit goed aan bij de situatie waarin mantelzorgers zitten”, zegt Fokje Westerling. “Mantelzorg kan heel pittig zijn. Je kiest er vaak niet voor, het overkomt je. Door gezonde zelfzorg ontstaat meer ruimte bij jezelf en kun je het als mantelzorger beter volhouden, op een zo aangenaam mogelijke manier. En dat is belangrijk, zeker als het gaat om een dagelijkse zorg die jarenlang duurt.”

Maria Douwes Hulzebos: “Mindfulness en zelfcompassie leren je om anders om te gaan met stress en om met meer mildheid om te gaan met jezelf. Wat wij van oud-deelnemers aan onze training terugkrijgen is dat ze hierdoor ook weer meer oog krijgen voor de mooie en prettige dingen in het dagelijks leven. De mantelzorgsituatie kunnen we niet veranderen, wel hoe je je ertoe verhoudt. Gezonde zelfzorg als basis voor de zorg voor de ander.”

Het programma gaat van start op woensdagavond 14 juni, telt met een stop in de zomerweken negen bijeenkomsten, en wordt gehouden in het RAShuys in Roderesch. Mantelzorgers kunnen gratis deelnemen, omdat de gemeente Noordenveld en WiN de kosten dragen voor de deelnemers. De tijden zijn van 19.00 tot 21.30 uur. Aanmelden en meer informatie verkrijgen kan bij WiN: 050 317 6500 of service@stwin.nl. Na aanmelding krijg je meer praktische informatie.