PSV’er Tygo Land vereeuwigd op elektriciteitskastje in Peize voor Tour Elektrik

PEIZE- De expositie in de Hoprank van tekenares Melissa Roelfsma heeft haar vruchten afgeworpen. De 22-jarige helpt normaal gesproken in de koffie- en theeschenkerij van dagbesteding Ons T Hoes. Haar grootste passie is tekenen. Jennifer Joedo ontdekte het werk van Melissa en vroeg haar om een elektriciteitskastje te beschilderen voor Tour de Elektrik. Een wandelroute die vanaf september langs verschillende elektriciteitskastjes gaat, die zijn opgevrolijkt door verschillende kunstenaars.

‘Ik vind het ontzettend leuk dat ik ben uitgekozen. Mijn werk zit momenteel in een stroomversnelling. Enkele maanden terug mocht ik exposeren in de Hoprank en nu volgt een kunstwerk van mij op straat die tientallen jaren zal bestaan’, aldus Melissa. Om het werk toekomstbestendig te maken, krijgt het een speciale anti-graffiti coating. Haar vrienden en begeleiders van Ons T Hoes waren onder de indruk van haar tekenkunsten. ‘Dankzij hen mag ik mijn werk laten zien.’ Ze koos voor Tygo Land, omdat het thema gaat over het dorp Peize. Tygo voetbalt momenteel voor PSV, maar is ooit begonnen bij V.V. Peize. Zijn moeder woont hier nog steeds. Kenners noemen hem de nieuwe Frenkie de Jong.’ Zelf is Melissa ook groot voetballiefhebber, maar haar voorkeur gaat uit naar de clubs FC Barcelona en Feijenoord. Ze vindt het spannend, omdat ze nog nooit eerder heeft gewerkt met acryl. Begeleider Mark Matter van Ons T Hoes neemt die spanning graag weg. ‘Ze doet het fantastisch. Een jong talent.’ Het werk is nog niet af, maar trekt al veel bekijks. ‘De moeder van Tygo sprak mij vrijdagochtend nog aan, ze houdt haar zoon op de hoogte. Hij is erg enthousiast. Eerder mocht ik al met hem op de foto. Ik hoop hem ook te kunnen ontmoeten bij dit portret.’ Twee jongens die het paadje in willen fietsen stoppen. ‘Hé! Dat is Tygo Land!’ Melissa glimlacht. Stiekem is ze best trots dat haar werk herkend wordt. ‘Het elektriciteitskastje staat tegenover ons gebouw bij de ingang van een looppad. Dit wilde ik graag, zodat ik makkelijk erbij kan. Ook maken veel mensen even een praatje.’ Mark: ‘Soms is het zo gezellig, dat ze amper toe komt aan schilderen. Maar dat mag ook, die erkenning is haar gegund.’ Ze zit in de groepsapp met andere kunstenaars en dat is prettig. ‘Als ik even vastloop of tips nodig heb, dan word ik geholpen. Dat is ontzettend fijn.’ Het kastje is nog niet klaar, maar Melissa maakt haar geen zorgen. ‘Het komt af. Dat weet ik zeker. Ik ga rustig door.’ Omdat haar carrière zo voorspoedig lijkt te gaan, heeft ze visitekaartjes laten drukken die ze geeft aan voorbijkomende wandelaars. Via Instagram en Facebook is haar werk onder ‘Mellysimplyart’ te volgen. Wanneer alles gereed is, kan de route langs de verschillende elektriciteitskastjes bewandeld worden door middel van QR-codes. Melissa is zelf ook van plan de route te gaan lopen. ‘Ik ben heel benieuwd wat de anderen ervan hebben weten te maken. We doen dit, omdat dit soort kastjes vaak een sombere stijl hebben. Het mag allemaal wel wat vrolijker.’