Publiek brengt stem uit voor Ondernemersprijs

Het hele gebeuren rond de fameuze Ondernemersprijs Noordenveld gaat er dit jaar anders uitzien. Tijdens de opening van de Jaarbeurs aankomende vrijdag maakt wethouder Jos Darwinkel de door de Commissie van Aanbeveling geselecteerde bedrijven bekend. Daarna is het aan het publiek om uit die lijst zes bedrijven te kiezen. Dat kan door een balletje in een koker te gooien op de dag van de opening. De kokers met de meeste ballen bepalen de selectie. Vervolgens gaat de jury zich er opnieuw over buigen en zal tijdens de nieuwjaarsreceptie met 3 genomineerde bedrijven op de proppen komen. De winnaar wordt bekend gemaakt op de netwerkbijeenkomst die medio maart/april gehouden wordt. ‘Door bezoekers te betrekken willen we de Ondernemersprijs op de Jaarbeurs interactiever maken’, vertelt wethouder Jos Darwinkel die Economische Zaken in portefeuille heeft. Als gemeente zetten we onze ondernemers graag in de schijnwerpers. Zij zijn de motor van onze economie.’ Bij het selecteren van de bedrijven heeft de commissie gelet op onder andere creativiteit, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. Voorwaarde is dat de ondernemer gevestigd is in de gemeente Noordenveld.