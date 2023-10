Raad unaniem over locatiekeuze De Hekakker: nieuwbouw op huidige locatie

NORG – In de twee weken geleden gehouden oordeelsvormende raadsvergadering hield fractievoorzitter van Gemeentebelangen Richard Veurman de spanning er nog even in, maar vorige week gaf hij aan het belang van het kind voorop te stellen en akkoord te gaan met de nieuwbouw van de basisschool op de huidige locatie.

Dit tot opluchting van directeur Han Kemker die na afloop dan ook een tevreden man was. Hij liet weten dat als alles meezit de nieuwe school er in 2025 kan staan. De gemeenteraad was unaniem in haar beslissing. Voornaamste struikelblok was het ontbreken van een goed participatieproces. Voorzitter van de Belangenvereniging Norg Gerard Meijering had al eerder hierover zijn ongenoegen kenbaar gemaakt. ‘Als Belangenvereniging zijn wij niet bij dit proces betrokken. Wij hadden dit graag met ons plan rondom de dorpsvisie opgepakt.’

De school in Norg is sterk verouderd, het dak lekt en de verwarming hapert. Kortom, genoeg malheur om snel te gaan bouwen. ‘Voor de kinderen is het beter om zo kort mogelijk in noodlokalen les te krijgen. Daarom kiezen we voor het belang van het kind en willen niet dat dit proces zal worden vertraagd door opnieuw naar de locatiekeuze te kijken,’ liet Richard Veurman weten. Overigens hield hij wel een betoog om in de schetsplannen ook te kijken of er ruimte was voor de bouw van jongerenhuisvesting.