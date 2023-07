Raadslid Anita van der Noord doet tijdelijk stapje terug

NOORDENVELD – Tomeloze inzet, passie voor het betrekken van de jeugd en jongeren, het zijn sleutelbegrippen die het werk van Anita van der Noord kenmerken. Toch heeft het raadslid van de duo-fractie PvdA/GroenLinks een stapje teruggedaan. Lichamelijke pech ligt daaraan ten grondslag. Het herstel duurt langer dan gedacht, het werd allemaal wel erg veel. Dus nu heeft ze tijdelijk het stokje overgedragen aan Reinier Bruil, de eerste opvolger op de kandidatenlijst van GroenLinks. Tijdelijk, want na een paar maanden in de luwte komt ze terug. Als de verkiezingsstrijd voor de Tweede Kamer losbarst kan haar partij weer op haar rekenen. Helemaal nu het voorbeeld van Noordenveld (een gezamenlijke fractie) landelijk navolging krijgt. Iets waar Anita zich graag voor inzet. ‘Dat is iets om naar uit te kijken,’ zegt ze daarover. ‘Samen voor een sociaal en groen beleid!’ En ook de jeugd kan dan weer op haar rekenen. ‘Kinderen en jongeren betrekken bij het bestuur van onze gemeente is niet alleen mooi, maar ook simpelweg nodig! Want daar ligt de toekomst van onze samenleving!’

Nee, het is wel duidelijk. Nu even een stapje terug, straks er weer vol tegenaan!