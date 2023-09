Reünie Nieuwe Weme op 4 november

RODEN – Na een geslaagde reünie van de Nieuwe Weme Roden in 2015, blijkt dat er nog niet genoeg bij gekletst is. Op de nog steeds actieve facebookpagina worden nog steeds over en weer berichten gedeeld. Het blijkt dat het Nieuwe Weme familiegevoel nog steeds heerst onder de oud-werknemers. Iedereen die er gewerkt heeft kan wel een mooi verhaal vertellen over wat ze er beleefd hebben. Foto’s en berichten worden dan ook nog regelmatig gedeeld. En dit leidt natuurlijk weer tot talloze reacties. Een aantal oud-medewerkers heeft de koppen weer eens bij elkaar gestoken om te bespreken of er nog een tweede reünie zou moeten komen. Regelmatig werd er geroepen: ‘weet je dat nog, wie waren daar ook maar weer bij?’ De avond vloog voorbij zonder dat er eigenlijk echt iets over een tweede reünie werd besproken. Hieruit bleek wel dat er nog veel bij te kletsen was. Een tweede vergadering werd gepland. Uiteindelijk werd er op deze vergadering wel het een en ander besloten. Er werd een datum en een locatie geprikt. En eigenlijk was het daar ook wel mee klaar want er kwamen wederom verhalen op tafel. Het kan dan ook niet anders dat de reünie net zo gezellig wordt. De reünie staat gepland voor zaterdag 4 november 2023. Aanmelden voor deze reünie kan door een mailtje te sturen naar nieuwewemereunie2023@hotmail.com. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met daarin informatie hoe je kunt betalen. De kosten zullen rond de 45 euro liggen inclusief hapjes, drankjes en een hoop gezelligheid. Na betaling ontvangen deelnemers een betaalbewijs, welke het toegangsbewijs is voor de reünie. Datum: 4 november 2023

Locatie: Onder de Linden, Brink 27, Aanvang: 20:00 uur