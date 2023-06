Robert Bolt, voorzitter DSTV Peize

‘Al jaren ben ik voorzitter van deze prachtige sportvereniging. Destijds ben ik bij het bestuur gekomen, omdat mijn dochter op turnen zat. Ze is inmiddels niet meer actief binnen de verenging. Ook voor mij is het een flinke tijd geleden dat ik in de ringen hing. Hoewel ik de club een warm hart toedraag, wordt de binding wel minder. Ik zet mij nog steeds met volle overtuiging in en hoop dit nog lang te mogen doen, maar het zal prettig zijn als anderen open staan voor een bestuursfunctie. Zoals bij elke vereniging is het voor ons ook lastig om vrijwilligers en bestuursleden te werven. Onze club staat er gezond voor met ruim 300 leden. We beginnen al vanaf dat kinderen kunnen lopen. Dan gaan ze met papa of mama gymmen, ook wel ‘Nijntje’ genoemd. Worden ze ouder, dan krijgen ze de keuze uit sporten met toestellen, springen of dansen zoals breakdance. Op die manier hebben we een vereniging weten op te bouwen waarbinnen enorm veel haalbaar is. Tot ver boven de honderd kan je bij ons terecht. We hebben ook goed nieuws te melden. Eindelijk kunnen we met DSTV (Door Sport tot Vriendschap, red.) weer een opvoering laten zien. Dit gaat gebeuren op 1 juli in de sporthal van Peize. Deze middag laten alle jongeren hun kunsten zien. Elke performance duurt ongeveer vijf minuten. Werkelijk alles komt voorbij. Van bokje springen tot spetterende choreografieën. Iedereen is welkom. Op dit moment zijn al onze leden hard aan het trainen om een zo mooie voorstelling neer te kunnen zetten. Diverse sponsoren hebben dit mede mogelijk gemaakt. Fantastisch dat dit eindelijk weer kan. Hier hebben we drie jaar op moeten wachten. In 2027 is het 100 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. Het is daarmee een van de oudste verenigingen van Peize. Vroeger als je wilde gaan sporten, dan ging je op gymnastiek. Dat ging zo goed dat er op den duur 500 leden waren. Dat beeld is wel veranderd. Er zijn zoveel sporten tegenwoordig, dat kinderen soms niet meer weten wat ze moeten kiezen. Voor wie twijfelt; onze vereniging is heel gezellig en positiviteit staat voorop. Dat is ook te zien aan het thema vrijheid/blijheid van onze opvoering komend weekend. Op 1 juli is het ook Keti Koti, nog een reden tot feest. We zijn wel weer toe aan leuke en vrolijke acties. Om 13:00 gaat de zaal open en om 13:30 is de aanvang. De entree is gratis. We wensen iedereen alvast een fantastisch mooie ‘sportieve’ middag toe.’