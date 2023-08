Roden geniet van toptennis op REO SocioHypotheek NRT**** Open

RODEN – De eerste dag van het REO SocioHypotheek NRT**** Open zit erop! Zondag was de aftrap van het fameuze en prestigieuze tennis- en padeltoernooi op de banen van Tennisvereniging REO in Roden. Aan het toernooi doen zo’n 500 tennissers en padellers mee. Ondanks dat er een bak regen voorspeld was, bleef het tot vreugde van de organisatie en de deelnemers droog. Het toernooi duurt tot en met aankomende zondag. De finales worden op zaterdag en zondag gespeeld. De hele week kunnen tennisliefhebbers voor nop genieten van toptennis in Roden. En de pannen kunnen in de kast blijven, want de Keuken van Henk heeft zijn foodtruck geparkeerd op het park. Wat wil je nog meer?