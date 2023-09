Roden pakt uit met Stratenfestival, Wat ’N Kunst en fantastische optredens

RODEN – Zaterdag gebeurde het in Roden. Stads allure in de parel van het noorden. Naast de opening van het vernieuwde winkelcentrum, het Stratenfestival en het fanatische optreden van publiekslieveling en rasartiest Marco Schuitmaker vond ook nog het Wat ’N Kunst festival plaats. De Brink vormde het decor voor dit festival dat bol stond van de culturele activiteiten. Niemand minder dan Ellen ten Damme trapte het gebeuren om 13:00 uur af gevolgd door een waanzinnig optreden zoals alleen Ellen dat kan. Ook van de partij: Tony Neef en Minka Zaal met leerlingen van haar Stempalet. Als klap op de vuurpijl wist de organisatie de populaire Roder zangeres Zoë Tauran te strikken om de avond af te sluiten. Ze trakteerde het publiek op nummers die alle Nederlandse hitlijsten hebben bereikt. Tussendoor kon tout Roden genieten van de UITmarkt die eveneens plaatsvond op de Brink. Veel culturele organisaties waren vertegenwoordigd om hun programma te presenteren en Theater Winsinghhof trapte zaterdag het theaterseizoen af. Jan publiek kreeg met verschillende optredens door onder andere een singer songwriter en een cabaretier alvast een sneaky preview van het theaterprogramma. Zondag pakte het Wat ’N Kunst festival uit met een grote kunstmarkt waarbij bezoekers ook zelf aan de slag konden bij de verschillende workshops. Al met al een zeer geslaagd weekend. Moi, Mooier, Mooist in Roden!