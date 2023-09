Roder hockeyheren boeken 1e overwinning in 1e klasse

RODEN – Dat de hockeymannen van het eerste van Roden dit seizoen voor het eerst in 4 jaar niet om de bovenste plekken mee zou doen, was vooraf ingecalculeerd en dus was er na de eerste twee nederlagen nog geen enkele reden voor paniek. Het eerste van Roden acteert dit jaar op het 4e niveau van Nederland en dus is de tegenstand enorm toegenomen. Aanvoerder Julius Labberton: ‘Waar het overgrote deel van het team 4 jaar geleden nog tegen Assen en Steenwijk speelde, moeten we nu plotseling naar gerenommeerde en grote clubs als Union, GHBS, Zwolle. Dat is een enorme uitdaging en dat maakt het alleen maar leuk. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd, maar achten onszelf nooit kansloos. Al hadden we wel verwacht dat Union en GHBS, twee favorieten in de poule, iets sterker zouden zijn. Afgelopen zondag moesten we naar Enschede om daar tegen de grootste club van die stad te spelen.’ De heren wisten dat ze niet kansloos zouden zijn.

Roden startte zwak aan de wedstrijd in Enschede. EHV kreeg in het eerste kwart enkele grote kansen. 2 strafcorners werden goed uitgelopen en een bal vloog zelfs voorbij keeper Hoogenberg het doel in. Gelukkig werd de bal met de bolle kant geraakt en werd dit doelpunt terecht afgekeurd. Roden nam het momentum langzaam over. Na de rust bogon Roden fel aan het 3e kwart. Michiel Froling was dichtbij de openingstreffer, maar zijn poging ging net over het doel en Tim van der Kroft kon een bal bij de 2e paal net niet binnen glijden.. Vlak voor het einde van het derde kwart versierde Van der Kroft na een mooie actie een strafcorner. Er werd niet rechtstreeks gesleept, maar na een mooie variant wist Hugo Kwant de bevrijdende 0-1 tegen de touwen te werken. In het 4e kwart was Roden veel fitter en scherper. EHV was kapot gespeeld en probeerde met paniekhockey richting het Rodense doel te hockeyen om wat te forceren, maar ze kwamen eigenlijk niet meer echt gevaarlijk voor het doel van keeper Hoogenberg. 5 minuten voor tijd maakte Roden de bevrijdende 2e treffer. Opnieuw uit een strafcorner. Ditmaal was het Sjors ter Veld die de bal hard tegen de zijkant van de plank pushte. Niet veel later vloog de derde goal erin. Na een schitterende actie van Brent Hoekstra kwam de bal terecht bij Sebastiaan Tuil en deze wist zijn 1e goal in het shirt van Roden te maken. Roden stapte met een verdiende 0-3 overwinning van het veld en verliet daarmee de laatste plaats.

Komend weekend komen de Kromhouters uit Tiel op bezoek in Roden. ‘Een ploeg die al jaren bovenin de 1e klasse mee doen, dus dit zal weer een zware dobber worden’, denkt Labberton. ‘Laat ze maar komen. Wij zijn er klaar voor en vinden dit soort sterke tegenstanders alleen maar leuk. Daar leren we enorm veel van en het is voor het publiek in Roden ook heel leerzaam en tof om dit soort hockey te kijken.’