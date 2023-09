Rodermarktrit Motor Toer Club Roden

RODEN – Ook dit jaar organiseert MTC Roden weer haar traditionele Rodermarktrit. De rit is bedoeld om motorrijders uit de wijde omgeving van Roden kennis te laten maken met onze club van enthousiaste motorrijders. Het wordt alweer de vijfde keer op rij dat deze rit gereden wordt. ‘We zien dat de belangstelling steeds groter wordt en ontvangen erg enthousiaste reacties. Voor de MTC dus een reden om dit evenement jaarlijks te blijven organiseren’, zegt voorzitter Otto Huisman.

De rit wordt gereden op zondag 17 september. ‘We starten tussen 9 en 11 uur vanaf het terras van hotel Onder de Linden. De route is ca 180 kilometer lang en voert deze keer grotendeels door het prachtige Drenthe. De rit bevat ook het nodige bochtenwerk om nog meer van het motorrijden te genieten. Je kunt ervoor kiezen om samen te rijden, maar bent uiteraard ook vrij om alleen op pad te gaan.’

Wil je graag meerijden geef je dan op door een mail te sturen naar: mtcroden@hotmail.com.

De kosten voor deelname zijn 5 euro per persoon, te betalen voor 16 september via:

NL31 RABO 0399 4234 78, t.n.v. motortoerclub Roden. De route krijg je vervolgens als GPX-bestand toegestuurd om alvast te importeren in je navigatie. Ben je hier niet erg handig in, dan is er bij de start iemand van de motorclub aanwezig om hiermee te helpen. Zorg er dan wel voor dat je navigatie up-to-date is. Ben je niet in het bezit van navigatie dan kun je uiteraard altijd aansluiten bij andere rijders. Tevens word je voor vertrek namens de MTC een consumptie aangeboden. Je kunt je bij de start ook nog opgeven voor deelname.