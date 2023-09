Rodermarktwagens: Avontuur en Vertier

De Marke

‘Avontuur Dichtbij’

Aan de Norgerweg bouwt De Marke aan ‘Avontuur Dichtbij’. Door twijfel, ging een andere groep er met ‘hun thema’ vandoor en werd door snel handelen een andere titel gekozen. Bijzonder is dat Tony Neef voor de wagen speciaal een tekst schreef op een lied van Wim Sonneveld. We zien een enorme gruffalo, voorzien van alpacahaar, met een kop die echt kan draaien. In de laatste dagen voor de parade worden natuurlijke materialen toegevoegd.

De Verwondering

‘Op avontuur met De Verwondering’

Basisschool De Verwondering doet voor de eerste keer mee. Kapot geknipte spijkerbroeken verbeelden het kabbelende water. Ze zijn pas in augustus begonnen, doen het met minder mensen en hebben eigenlijk geen budget. Het meeste materiaal wordt uit het bos gehaald. Er zal gewerkt worden met de thema’s hart, hoofd en handen, waarbij de kleding van de kinderen voor kleur zal zorgen.

De Rank

‘Durf te doen’

Kijkend naar het ontwerp van De Rank ziet het er professioneel en gelikt uit. We zien onder meer een wolkenkrabber en een constructie die straks als wolk boven de wagen komt. Er moet straks vooral gelet worden op het licht dat uit de wolk komt en het paaltje met de bewegwijzering voor de motorrijder.

De Tandem

‘Peter Pan’

Tientallen blauwe lapjes stof in piepschuim bootsen een complete zee na. Op de wagen valt het grote gevaarte, de krokodil, al op. De ingeslikte tikkende wekker zal daar ook een rol gaan spelen. Grote rotsen maken de sfeer nog grilliger. De wagen komt echt tot leven door alle kinderen die geheel binnen het thema in hun rol zullen zitten.

De Poolster

‘Sprookjesbos Efteling’

Deze wagen laat door de vele bloemen vooral kleur zien. Het ‘Sprookjesbos Efteling’ kent veel verschillende elementen. We zien al het snoephuis, iets van het sprookjesbos, de trollenkoning en de ingang van de droomvlucht. Maar vooral de figuur Langnek springt in het oog. De Poolster weet het voor elkaar te krijgen om een sprookjesbeleving op een rijdende kar te toveren.

Nietap-Terheijl

‘Frodo’s Avontuur’

Bij Nietap-Terheijl zijn ze in de ban van de ring. In het thema ‘Frodo’s Avontuur’ zijn de adelaar met daarop de tovenaar en de goudkleurige ring opvallende elementen. De complete serie is bekeken om het verhaal goed over te brengen. Op de wagen zijn ze ondertussen bezig met karton en in de andere ruimte worden blaadjes vastgelijmd aan takken. Blaadjes, gemaakt van in ecoline gedoopte koffiefilters.

De Hopbouwers

‘Sneeuwpret’

In Altena staat de wagen van De Hopbouwers. Witte gebreide lapjes worden daar op een sneeuwpop geplakt. Ook valt de gigantische skihelm op die boven op een kabelbaan zal worden bevestigd. Het thema ‘sneeuwpret’ is hier duidelijk aanwezig. Ook een heuse après-skibar is aanwezig en komt er in de details is veel kleur te zien. Zoals kleur in de zeven meter lange gebreide sjaal van de sneeuwpop en kleur op de ski’s en snowboards.

Altena

‘Arabische Avonturen’

Ook in Altena staat de wagen van bouwgroep Altena, hoe verrassend. Van stukgeslagen tegeltjes zijn prachtige mozaïeken gemaakt. Ook schuursponsjes zijn in het ontwerp verwerkt. Het geheel oogt ontzettend Arabisch. Het thema is dus goed gelukt. Een grote cobra voor op de wagen zal het publiek versteld doen staan.

Het Valkhof

‘Schateiland’

Hoe kan het ook anders. De wagen laat verschillende schatten zien. Volgens de bouwers zijn de kinderen op de wagen de grootste schatten. Wie de wagen ziet aankomen kan denken aan een naderend schip, maar al gauw vallen verschillende verhaaltjes op. Op de wagen is een octopus zijn schat aan het verdedigen en achterop is er een piratenschip waarop een plattegrond van Roden wordt afgebeeld. Zal er dan echt een schat in Roden zijn verstopt?

De Piraten

‘Survival Adventure’

Een nieuwe groep bouwers zijn De Piraten. Het thema is ‘Survival Adventure’, waarbij er overleefd moet worden in de jungle. Overleven op onder meer een berg en in een grot. Er is een echte waterval te zien en een boomhut waar de kinderen in kunnen schuilen. Een wagen voor de echte survivalexpert, een hele beproeving. Dat mag gezegd worden.

De Hoeksteen

‘Expeditie Wildlife’

Ze zijn te herkennen aan hun donkergroene polo’s, de bouwers van De Hoeksteen. Als ‘Expeditie Wildlife’ aan komt rijden, zullen de bezoekers van de parade omver worden geblazen door een enorme blikvanger. Een olifant zal het publiek luidruchtig gaan begroeten. Maar de wagen is voorzien van meer bewegende elementen. De vleesetende plant, die omhoog en omlaag beweegt, is daar een voorbeeld van.

De Ronervaart

‘Finding Nemo’

Nog een nieuwkomer is De Ronervaart, ontstaan uit een combinatie van ‘oude’ bouwgroepen. De Ronervaart bouwde eerder ook en is met vers bloed nieuw leven ingeblazen. Waar we bij ‘Finding Nemo’ op moeten letten? Vanzelfsprekend zien we bij dit thema veel water. Daar dragen ook hier verschillende kleuren blauwe stof aan bij. Verder zal er veel koraal gaan prijken en zullen we overspoeld worden met veel vissen en schildpadden.

De Parel

‘Mario D’

Het meest bijzonder wordt de brug waar Mario op komt te staan, een Mario die vanaf alle kanten goed bewonderd kan worden omdat hij gaat draaien. Verder zullen er vier plateaus komen waar de kinderen op komen te staan. Dat is best spannend, aangezien de plateaus hoog zijn er draaien. We zien op de wagen veel kleur, kleur die ook terug zal komen in de verschillende bollen met licht.

De Bomenbuurt

‘Alice in Wonderland’

De Bomenbuurt werkt fanatiek aan de wagen die luistert naar het thema Alice in Wonderland. Volgens de bouwers kunnen we straks onder andere genieten van een draaiende kop en schotel en het huis waar Alice inzit. Verder is het grote boek al een blikvanger en zal het effect van verschillende bladzijden te zien zijn. Ook is er een paddenstoel te zien, bedekt met veel natuurlijk materiaal. De hoed moet er nog op worden bevestigd.