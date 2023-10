Romano Hummel grote winnaar op Longtrack of Nations

RODEN/EEN – Wát een spektakel was het. Zondag 24 september was de baan van Speed Centre Roden het decor van de Longtrack of Nations’, dé motorrace waarbij internationale top coureurs aan de start stonden. Team Nederland was favoriet. In een zinderende finale streed Nederland met 64 punten tegen Duitsland met 57 punten. Romano Hummel, die alle heats voor Nederland al wist te winnen, maakte zijn naam waar. Hij eindigde als eerste. Teamgenoot Dave Meijerink werd 3e en de nummer 28 Mika Meijer wist de 5e plek te veroveren. Dat leverde 9 punten voor Nederland op. Duitsland bleef steken op 6 punten. Mooie prestatie van de Nederlandse motordudes.