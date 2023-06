Roner Jan Dam levert koninklijke onderscheiding in

‘Wil niet in hetzelfde rijtje met een man die onze tradities om zeep helpt’

RODEN – Veertien jaar geleden werd Jan Dam uit Roden geëerd met een koninklijke onderscheiding. Liefst 29 jaar zat Dam bij de vrijwillige brandweer in Roden. Op de korpsavond werd hij samen met vier collega-brandweerlieden uit de gemeente beloond voor zijn bewezen diensten met een lintje door toenmalig burgemeester Hans van der Laan. Een eer en een teken van waardering vond Dam. Toen hij gewaar werd dat Mitchell Esajas, de man achter onder andere Kick Out Zwarte Piet (KOZP), vorige maand ook een lintje namens de koning heeft gekregen, besloot hij resoluut om zijn onderscheiding terug te sturen. Dam wenst niet in hetzelfde rijtje te staan met een man die de Nederlandse tradities om zeep helpt.

Het hele anti-zwarte Piet gebeuren stuit Jan Dam tegen de borst. De protesten in het bijzijn van kleine kinderen, het opruien en het niet willen accepteren van de Nederlandse tradities; hij kan het niet aanzien. Mitchell Esajas is de grote aanjager van die protesten. Toen ook Esajas geëerd werd met een koninklijke onderscheiding was voor Dam de maat vol. Hij belde met de Kanselerij der Nederlandse Orden en deelde mee dat hij van zijn lintje af wilde. Hij stuurde de onderscheiding terug en ontving een bevestigingsbrief van de Kanselerij met de mededeling dat zijn beslissing om het erelintje terug te sturen onomkeerbaar is. Jan zit er geen seconde mee.

‘Respectloos’

‘Toen ik hoorde dat Esajas een onderscheiding kreeg, had het lintje voor mij geen enkele waarde meer. En dat heeft niets met discriminatie te maken. Ik heb mensen geholpen ongeacht hun afkomst. Het is voor mij niet ‘black lives matter’ maar ‘all lives matter’. Ik denk dat wij meer gediscrimineerd worden dan zij. We laten onze eigen normen en waarden keihard in de steek. Het Sinterklaasfeest is in ons land is een eeuwenlange traditie. Een kinderfeest waar helemaal niets racistisch achter zit. Waarom moet dat verdwijnen door een klein groepje mensen die daar aanstoot aanneemt? Als wij naar het buitenland gaat moeten we ons aanpassen aan de normen en waarden die daar gelden. Maar zo langzamerhand moeten we ons ook in ons eigen land aanpassen. Dat een persoon die overal tegenaan schopt ook nog zijn gelijk krijgt en een lintje namens de koning ontvangt, is voor mij niet te begrijpen. Totaal respectloos vind ik het. Ik wil daar niet mee geassocieerd worden. Niet omdat hij zwart is, als hij blank was had ik precies hetzelfde gedaan.’

Dam postte de brief van de Kanselerij met zijn motivatie op zijn Facebookpagina. Het leverde honderden reacties op. Van mensen die groot respect hebben voor zijn besluit tot reacties van mensen die blij zijn dat het register is opgeschoond van zijn naam. ‘Het commentaar kwam voornamelijk van mensen die niet hun roots in ons land hebben. Ik heb veel steunbetuigingen gekregen van mensen die er precies hetzelfde over denken. Het wordt hoog tijd voor een wisseling van de wacht in Den Haag. Dit gaat niet goed komen zo.’

Dam is niet de eerste Roner die zijn onderscheiding terugstuurde. Collega-brandweerman en dorpsgenoot Albert van Bergen ging hem voor. ‘Ik hoorde dat hij het lintje om dezelfde reden ook terug had gestuurd. Ik liep er al een tijdje mee rond in mijn hoofd. We hebben het er samen over gehad. Voor hem heeft het lintje ook geen waarde meer. Wij helpen mensen die in nood verkeren. Wie en waar ze vandaan komen maakt ons niets uit. Het redden van mens en dier, daar draait het om.’