Samenlevingsschool de Stapsteen geniet van schitterend pleinfeest

LEEK – Op vrijdag 29 september was het feest bij Samenlevingsschool de Stapsteen. De ouderraad, bestaande uit één klassenouder per groep, heeft weer een geweldig pleinfeest georganiseerd. Met behulp van vele vrijwilligers was er in de school en op het bovenbouwplein van alles te zien en beleven. En waar het ’s middags tijdens het opbouwen nog even stevig regende, was het tijdens het pleinfeest zelf stralend weer.

Het thema dit jaar was circus. Op het podium in de school werd een ware circusshow opgevoerd door leerlingen van de Stapsteen uit alle groepen. Dans, acrobatiek, goochelkunsten, buikspreken en de diabolo: alles kwam voorbij. Buiten op het plein werd de catering verzorgd door een groep van ouders en collega’s en daaromheen waren verschillende activiteiten, zoals blikgooien, spijkerbroekhangen, een stormbaan en natuurlijk schminken. Om dit pleinfeest mogelijk te maken is de ouderraad gesponsord door veel verschillende bedrijven en winkeliers uit Leek.