Sensationele opening Roder centrum met Marco Schuitmaker en Zoë Tauran

Wat ’N Kunst en Zakenkring slaan handen ineen

RODEN –Na drie jaar slopen, graven en herinrichten is het bijna zover. Op zaterdag 2 september wordt het gloednieuwe centrum van Roden geopend. Niemand minder dan Marco Schuitmaker luidt het pareltje van het Noorden in met zijn allergrootste hits. Cadeautje van aannemer Roelofs die alle werkzaamheden in het centrum heeft verricht. En dat is nog niet alles. Ook wordt op 2 en 3 september het Wat ’N Kunst-festival gehouden. De Roder Zakenkring en programmamaker van Wat ’N Kunst Piet van Houten zochten elkaar op en besloten om er één grote happening van te maken. De organisatie van het Wat ‘N Kunst-festival heeft een andere grote naam uit Roden gestrikt: Zoë Tauran staat op 2 september in de Roder arena.

Zakenkring-voorzitter Emiel van der Heide adviseert inwoners van Roden de datum alvast te blokken in de agenda. Zaterdag 2 september wordt sensationeel. Een feest waar menig dorp jaloers op kan zijn volgens de voorzitter. Piet van Houten, verantwoordelijk voor de programmering van het vijfde Wat ’N Kunst-festival, spreekt van een absolute win-winsituatie. Al schrok hij in de eerste instantie wel even toen hij aanklopte bij de Zakenkring om een bijdrage te vragen voor het kunstfestival, bekent hij eerlijk. ‘Kan dit wel naast elkaar, vroeg ik me af. Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Het bleek juist heel goed samen te kunnen. De programma’s lopen naadloos in elkaar over. Het wordt één en al reuring in het dorp’, lacht Van Houten.

Stratenfestival

De Zakenkring Roden organiseert ter ere van het nieuwe centrum op 2 september een Stratenfestival. Als het aan Van der Heide ligt, wordt dat een jaarlijks terugkerend festijn. ‘De Heerestraat, vanaf Ziengs tot aan het Wapen van Drenthe, is de verbinding tussen beide feesten. We hebben twee festivalterreinen: één op de Brink waar het Wat ’N Kunstprogramma gedraaid wordt en een groot plein rond Heerestraat midden. In de Heerestraat staat een podium, op de Brink twee. Als Zakenkring hebben we tussen 11:00 en 17:00 een fantastisch programma neergezet met om half drie Marco Schuitmaker als hoogtepunt. Dat heeft aannemer Roelofs geregeld. Een fantastisch mooi gebaar. De Heerestraat is omgedoopt in een festivalterrein met muziek, kramen van winkeliers en foodtrucks. Uiteraard ga ik hier niet het hele programma uit de doeken doen maar ik raad mensen zeker aan om naar Roden te komen. Rond vijf uur sluiten we het Stratenfestival af. Bezoekers kunnen daarna zo de straat oversteken naar de Brink waar het Wat ’N Kunstfestival plaatsvindt.’

Noordenveldse Uitmarkt

In navolging van de Amsterdamse Uitmarkt wordt zaterdag 2 september in samenwerking met Theater de Winsinghhof de Noordenveldse Uitmarkt georganiseerd. Bezoekers krijgen onder andere previews van het theaterprogramma 2023/2024 voorgeschoteld. Van Houten belooft een wervelend programma waar ook talentontwikkeling een belangrijke rol speelt. Het is de bedoeling dat jong talent uit Noordenveld samen met een artiest op het podium een performance gaat doen. ‘Noordenveldse sterren live’, noemt de programmeur het. ‘Naar de Vrienden van Amstel Live. Als mensen dat gemist hebben, moeten ze zeker naar Roden komen!’

Op vier verschillende plaatsen op de Brink kan publiek genieten van verschillende optredens: in de kerk, in de tent en op twee verschillende podia. Het programma is heel gevarieerd: stand-up comedians treden op, een bekende singer songwriter komt naar Roden, er is cabaret, muziek, dans en muziek van verschillende koren. Daarnaast zijn 25 organisaties en verenigingen op cultureel gebied uit de gemeente vertegenwoordigd op het Wat ’N Kunst-festival. Zij presenteren zich middels optredens, shows en workshops.

Zoë Tauran

De organisatie heeft Zoë Tauran gestrikt om de boel af te sluiten. Komende zomer staat de zangeres uit Roden in het voorprogramma van Coldplay in een uitverkochte Amsterdam Arena. Ze maakte naast eigen nummers hits met onder andere Bilal Wahib, Ronnie Flex, Frenna en Kris Kross Amsterdam. ‘We vinden het fantastisch dat zij mee wil werken aan het programma. Ze is zo’n enorm talent.’ Noordenveld is de bakermat van veel nationaal en internationaal doorgebroken talent, benadrukt Van Houten. Hij noemt onder andere zanger en schrijver Peter Schaap, zangeres en actrice Ellen ten Damme en musicalster en zanger Tony Neef. Nu staat er een nieuwe generatie op die de hitlijsten bestormt. Ook uit Roden. ‘We zijn er ontzettend trots op dat zij in eigen dorp optreden.’ Van Houten verwacht een groots gebeuren in zijn dorp op 2 september. ‘We gaan iets heel moois neerzetten. Roden op z’n kop, reuring in het dorp!’ Het Wat ’N Kunstfestival wordt vervolgd op zondag 3 september waar onder andere de grote kunstmarkt op het programma staat.