Snikhete 39e Triatlon Marum

MARUM – Zondag heeft onder snikhete weersomstandigheden de 39e Triatlon Marum plaatsgevonden. Een bijzondere editie dit keer. De triatlon die tot voor kort ‘Triatlon Wotterwille’ heette, gaat vanaf afgelopen zondag verder onder de naam ‘Jaap van de Molen Triatlon’, organisator van de sportieve aangelegenheid in Zwembad de Wotterwille. Van der Molen kreeg in april te horen dat hij ongeneselijk ziek is. Toch wil hij zich tot het allerlaatst blijven inzetten voor de organisatie van de populaire triatlon. Voor het eerst werd zondag ook de kidstriatlon gehouden. De triatlon van Marum is geliefd vanwege de laagdrempelige organisatie. Iedereen kon het in zijn eigen tempo doen. Hardlopen was een optie, wandelen ook.