Snuisteren in Lieveren

LIEVEREN – Het kleine dorpje Lieveren stond afgelopen zondag weer in het teken van de jaarlijkse Liefair. Opnieuw stonden de straten en een weiland vol met kramen waar men leuke snuisterijen voor in huis kon aanschaffen, hobby-artikelen, kleding, sieraden en bloemen en planten. Op een ambachtsplein werden er onder andere klompen gemaakt en manden gevlochten en konden kinderen proberen een eigen potje te draaien of een springtouw. Met live-muziek en een plekje bij het plaatselijk café was het voor velen goed toeven hier onder de wrook van Roden. Na een stralende start gooide regen enigszins roet in het eten, maar het bleef onverminderd gezellig in Lieveren.