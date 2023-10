Spanning en Sensatie tussen MHC Roden H1 en Kromhouters H1

RODEN – Het was een zonnige zondagmiddag toen de teams van Roden H1 en Kromhouters H1 het veld betraden voor uitdagende pot hockey. Met grote schare fans die langs de zijlijn stonden beloofde dit duel een ware krachtmeting te worden. Roden werd versterkt door twee mini’s van de week: Lize en Anouk en die mochten als eerste richting het doel van de Kromhouters om te proberen te scoren.

Vanaf het eerste fluitsignaal toonde MHC Roden H1 hun vastberadenheid om de wedstrijd te domineren. Het team zette Kromhouters onder druk en creëerde kansen vanuit alle hoeken van het veld. Na een aantal vruchteloze pogingen was het in de 10e minuut dat Roden de score opende met een verbluffende strafcorner. Brent Hoekstra sleepte de bal met precisie en kracht in het doel van Kromhouters, waardoor de thuisploeg met 1-0 voor kwam te staan.

De roder hockeymannen bleven de controle behouden en voerde de druk op Kromhouters op. In de 15e minuut was het Pratto van der Kroft die na een prachtig uitgespeelde counter de bal in het net van de tegenstander pushte, waardoor de voorsprong van Roden verdubbelde. Met een 2-0 voorsprong gingen beide teams de rust in.

Na de rust zwoegde Kromhouters H1 om een antwoord te vinden op het dominante spel van Roden. De verdediging van Roden bleef echter solide en liet slechts sporadisch openingen toe. Maar toen, met nog slechts negen minuten op de klok, vond Kromhouters eindelijk een manier om terug te komen in de wedstrijd. Een makkelijk gegeven strafcorner leidde tot een doelpunt, waardoor de score op 2-1 kwam.

De spanning op het veld en onder de toeschouwers was voelbaar, en de Kromhouters-spelers leken nieuw leven te hebben ingeblazen gekregen. Met nog maar enkele minuten te gaan, slaagden ze erin om de gelijkmaker te scoren, wederom uit de strafcorner: 2-2.

Met de score gelijk en de tijd die snel wegtikte, kwamen de meest cruciale momenten van de wedstrijd. In de laatste minuut kreeg Kromhouters een gouden kans om de overwinning te stelen toen ze een strafbal kregen toegewezen. De spanning was ondraaglijk terwijl de speler zich opmaakte voor de strafbal. De keeper van Roden stond klaar maar de strafbal miste het doel en ging naast.

Het fluitsignaal klonk kort daarna, en de wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. Beide teams hadden alles gegeven op het veld, en de wedstrijd werd gekenmerkt door intensiteit, spanning en een fantastische comeback van Kromhouters. Roden draait nu mee in de middenmoot van de competitie en kan komende zondag in Nijmegen tegen hekkensluiter QZ echt afstand nemen van de onderste regionen in de 1e klasse. (Foto: Roden H1)