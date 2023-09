Speed Centre Roden kleurt Oranje

De Rodermarkt feestweek staat bij vele ‘Roners’ rood omcirkelt in de agenda’s. Maar ook ver buiten landsgrenzen heeft de vierde zondag van september een vaste plek op de agenda. Van heinde en ver reizen motorsportliefhebbers dan naar Roden. En dit jaar met een bijzondere reden. De ‘Longtrack of Nations’ wordt op zondag 24 september op het Speed Centre Roden verreden. Team Nederland behoort tot de favorieten en hoopt het Steenbergerveld oranje te laten kleuren. Als kers op de taart staat er voor de beste individuele coureur ook nog de traditionele Gouden Helm klaar.

Maar was is dat nou precies langebaan racen? Vier ronden lang schouder aan schouder, met 140 kilometer per uur driftend door de bochten. En remmen? Die ontbreken op de 500cc viertaktmotoren die worden gestookt op methanol. Zeven landenteams bestaande uit elk vier rijders treden tegen elkaar in het strijdperk. In elke heat nemen drie coureurs van twee landen het tegen elkaar op. Elk land moet zes keer aan de bak. De uitslag wordt bepaald op basis van het totaal van de individuele scores per team. Met tactiek, lef en doorzettingsvermogen is het team in staat elkaar te helpen. Aan het eind van de racedag staan de twee beste landen achter het startlint voor een allesbeslissende en superspannende finale. Het publiek zit op de eerste rang en kan de actie van start tot finish vanaf een overzichtelijke plaats op de taluds volgen. Dát is langebaan racen op de gravelbaan van het Speed Centre Roden. Romano Hummel (Hoogkerk), Dave Meijerink (Schuinesloot), Mika Meijer (Winschoten) en Jannick de Jong (Gorredijk) zijn geselecteerd voor het Nederlands team. Teams uit Engeland, Frankrijk, Tsjechië, Finland, Denemarken en de titelverdedigers uit Duitsland nemen het op tegen het Nederlandse kwartet. De Jong is de meest ervaren coureur van het viertal en fungeert als captain. Met Romano Hummel als beste Nederlandse rijder in het WK dit jaar, heeft de Stichting Motorsport Roden ook haar eigen favoriet aan de start. Hummel prolongeerde dit jaar zijn Europese grasbaantitel en wist onlangs in Frankrijk een Grand Prix te winnen. Maar de Gouden Helm ontbreekt nog in zijn prijzenkast. Daar wil hij graag verandering in brengen. En wat is nu mooier dan dit te combineren met een wereldtitel op je thuisbaan? Hummel en het Nederlandse team komen in ieder geval goed beslagen ten ijs. Tijdens een besloten training op het Speed Centre zette bondscoach Patrick Roth uit Waskemeer de puntjes op i. Na deze training werd gestart met een grondige renovatie van de gravelbaan, zodat ook het circuit er tiptop bij ligt. Het Nederlandse team en de Stichting Motorsport Roden hopen nu op grote ondersteuning vanuit de Nederlandse motorsportliefhebbers door massaal af te reizen naar het Steenbergerveld. Zij roepen ook eenieder op in het oranje naar Roden te komen om Nederland hoorbaar en zichtbaar naar de Wereldtitel te stuwen.

De Stichting Motorsport Roden is altijd in voor iets nieuws. Daarom biedt ze de Flattrackrijders uit de Thunderbike categorie de mogelijkheid zich aan het grote publiek te tonen. Hiermee neemt de Stichting Motorsport Roden alvast een voorschot op de komende jaren. Want ook binnen deze internationaal sterk groeiende tak van baansport wil ze in de toekomst WK races naar Roden halen. Dat kan niet zonder de steun van de gemeente Noordenveld, maar al helemaal niet zonder de vele vrijwilligers die dag en nacht voor de Stichting Motorsport Roden klaar staan. Achter de schermen waar al het papierwerk wordt gedaan, maar ook op het Speed Centre waar telkens de handen uit de mouwen worden gestoken om het de toeschouwers en coureurs naar de zin te maken. Roner Gerard Kok is medeverantwoordelijk voor de preparatie gravelpiste. Als voormalig Nederlands kampioen in de specialklasse – destijds voor vele duizenden enthousiaste Roners op het ‘K-veld’ – weet hij wat de coureurs graag willen. Voor de toeschouwers wordt de weg naar het Speed Centre vanuit de wijde omgeving met borden aangegeven en kan er gratis geparkeerd worden. Middels grote led schermen zijn de scores en tussenstanden uitstekend te volgen. Vanaf 9.45 uur ronken de motoren in het Steenbergerveld. De teams worden om 13.00 uur voorgesteld aan publiek. Een mooie manier om eens de gezichten achter de helmen te zien. Vanaf 13.30 wordt het echt serieus, want vanaf dan wordt gestreden om de punten. Rond de klok van vijf uur moet bekend moet zijn welk land een jaar lang de wereldcup mee naar huis mag nemen en welke coureur de Gouden Helm op de schoorsteenmantel mag zetten. Tickets zijn zowel online als aan de kassa te verkrijgen. Voor meer informatie is de website www.motorsportroden.nl te raadplegen.