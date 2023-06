PEIZE – Veel mooier kon het niet. Watergames en stralend zomerweer. Woensdag was Zomerbad Peize één groot waterfestijn met spelletjes, loopmatten, waterkrokodil (geen paarse) en waterpistolen. De Watergames die georganiseerd werden door Welzijn in Noordenveld waren en schot in de roos. Tientallen kinderen wisten niet hoe snel ze uit school moesten komen voor een lekkere frisse plons in het Peizer zwembad. U ziet het: het plezier spat eraf. Kom maar op met die hele lange warme zomer!