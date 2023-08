Springruiters uit heel Nederland komen naar Jumping Tolbert

TOLBERT – Vanaf woensdag 23 augustus komen weer vele ruiters en de grote stallen uit heel Nederland naar Tolbert voor vijf dagen springsport op Jumping Tolbert, de outdoor editie. Tot en met zondag 27 augustus worden op de mooie terreinen van HJC manege in twee banen 34 springrubrieken verreden voor de paarden en plusminus 24 springrubrieken voor de pony’s. Het worden volle dagen, die vroeg beginnen en rond 20.30 uur afgelopen zijn.

Jumping Tolbert outdoor editie belooft weer een succes te worden, met nu al meer dan 1650 inschrijvingen en de inschrijving is nog niet gesloten. Ruiters komen graag naar Tolbert voor de gemoedelijke sfeer, de mooie parcoursen van Jos Brinkman en Willem Schepers. En natuurlijk een goed gevulde prijzenpot. De mooie bodems van de HJC manege maakt het dat vele zich inschrijven met meer paarden voor meerdere dagen. Jumping Tolbert is ondertussen voor veel ruiters een begrip in Nederland en heeft zich op de kaart gezet. Marriet Smit-Hoekstra winnares van de twee hoogste rubrieken, de 1.35 en de grote prijs van 2022, is ook deze editie aanwezig en zal samen met nog een aantal bekende ruiters zoals Jur Vrieling, Suzanne Tepper, Angelique Hoorn, Hilde Veenstra en de winnares van het indoor 2023; Monique van den Broek strijden om in de finale te komen op zondag voor de grote prijs. Jurgen Stenfert, de oudste deelnemer van het concours, zal ook meedoen op Jumping Tolbert. De 62-jarige Jurgen zal van start gaan in de 1.40 rubriek. Met trots kan de organisatie zeggen dat ze enorm blij zijn met de Hoofdsponsor van het concours, dit is Loonbedrijf Hummel uit Tolbert. De grote prijs van Tolbert, met als hoofdprijs 2000 euro, en daarbij als ereprijs hooi ter waarde van 500 euro, zal zondagmiddag rond 15.00 uur starten. Het belooft weer een spannende strijd te worden. Er wordt rekening gehouden met veel bezoekers, alle dagen zijn dan ook gratis te bezoeken. Daarnaast is er gratis parkeren en zijn er veel zitplaatsen rond de banen. Het terrein is gezellig ingericht met standhouders en catering punten.

Ook dit jaar is op zaterdag de Horse2Fly competitie weer uitgeschreven voor een aantal rubrieken. De ruiters die hieraan meedoen, kunnen strijden om de Golden ticket. Dit is “het” toegangsbewijs om mee te mogen doen met indoor Friesland, wat in oktober wordt gehouden in Leeuwarden. De zaterdag wordt afgesloten met aan het begin van de avond de Jacht van Tolbert. Het enige wat de organisatie hierover kan zeggen is dat het spannend en lachen wordt. En dat iedereen er gewoon bij moet zijn. Na afloop is er feest in het countrydorp waar Douwe Kamminga een optreden verzorgd. De pony’s komen zondag in de baan, in de Gea piste wordt er gesprongen van de 50 centimeter tot en met de 1.35 meter. Het bestuur van Jumping Tolbert is enorm blij met al haar sponsoren, die op wat voor manier ook, het mogelijk maken dat ze dit concours weer op deze manier kunnen organiseren. Daarbij niet te vergeten, de vele vrijwilligers die het bestuur deze dagen ondersteunen in het concours. Vijf dagen mooie paardensport op de terreinen van de HJC manege in Tolbert, meer informatie is te vinden op www.jumpingtolbert.nl. De startlijsten zullen te vinden zijn op www.startlijsten.nl. Op vrijdag en zaterdag is er muziek en feest na afloop van het concours, Douwe Kamminga treedt zaterdagavond op, ook de toegang hiervoor is gratis. Grote prijs is op zondag 27 augustus en begint rond 15.00 uur. De organisatie ziet eenieder graag in Tolbert, om alle ruiters aan te moedigen en om een mooi stukje paardensport te zien. Foto gemaakt door: NH Photo Norine Habekóthe – Jumping Tolbert outdoor 2022, Mariët Smit-Hoekstra winnares Grote prijs en het 1.35).