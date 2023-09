Stappen, happen en ontmoeten in Nieuw-Roden groot succes

NIEUW-RODEN- Meer dan 125 deelnemers namen afgelopen vrijdagavond deel aan een tocht door de geschiedenis van Nieuw-Roden, waarbij ondertussen genoten kon worden van lekker eten aangeboden door de lokale ondernemers. De tocht, die geheel gratis was, werd gewandeld in zeven groepen onder leiding van een gids. Deze bekende van het dorp vertelde over de geschiedenis en liet historische plekken zien.

De start was bij OBS de Poolster. In verschillende groepen werd de route gestart langs verschillende kenmerkende plekken in het dorp. Doordat het steeds sneller donker wordt, hing er een warme en ontspannen sfeer. De tocht was bedoeld voor nieuwe bewoners om het dorp te leren kennen en de inwoners die graag met de ondernemers in contact wilden komen. Deze ondernemers zorgden voor heerlijke gerechten onderweg. Onder andere bij de Chinees en Pizzeria werden gerechten voorgeschoteld. De tocht werd afgesloten in het dorpshuis, waar het nog lang gezellig bleef. Tevens kon daar worden gekeken naar een fototentoonstelling over het dorp. De route was een initiatief van onder andere Koos Kremer en Jofien Brink. Ze kijken tevreden terug en denken al na over een volgende activiteit.