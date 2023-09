Start2Bike: stap met een zeker gevoel op je mountainbike

REGIO – De sportieve fiets is populairder dan ooit. Veel mensen kopen vol enthousiasme een mountainbike, maar komen er al gauw achter dat remmen, schakelen en in balans blijven op zo’n fiets wel wat anders is dan fietsen op een gewone fiets. Op zo’n moment is het tijd om in actie te komen en dat kan al heel dichtbij huis. Maak een vliegende start en doe binnenkort mee met Start2Bike op zondag 17 september in Marum van 09.00 tot en met 12.00 uur.

Trainers Marten Pothof en Nils van Genne staan alweer te popelen om de deelnemers van Start2Bike, vier leuke zondagen te begeleiden en een stap verder te helpen op de ATB. Daarnaast doet de ATB Vereniging Marum als organisatie van Start2Bike ook altijd een vijfde les en dat is een afsluitende tocht, een toertocht of naar Appelscha. ‘Samen met andere leden van de club splitsen we de groep op en delen we in op niveau en rijden samen met andere leden van de ATB Vereniging de route’, vertelt Jaap Krul namens ATB Vereniging Marum. Jaap is al geruime tijd voorzitter bij de vereniging dat door de jaren heen een positieve ontwikkeling doormaakte en gereed is voor de toekomst. Niet voor niets is het vanaf nu mogelijk om tweemaal per jaar deel te nemen in Marum.

’Normaal gesproken hielden we dit evenement alleen in het voorjaar, maar de laatste editie was zo succesvol dat we ook maar hebben besloten om er nog eentje in het najaar te houden. De coronajaren hebben ons wel degelijk parten gespeeld, maar we zijn ondertussen weer helemaal terug op ons oude niveau en zien de belangstelling alleen maar groeien. De uitdagingen die je als mountainbiker ervaart lijken wellicht heel voorspelbaar, maar juist daar zit het hem in. Je moet een Start2Bike-sessie echt ervaren, want dan weet je pas echt wat mountainbiken is. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om deel te nemen, want het aantal mensen dat deel kan nemen is in principe onbeperkt. Start2Bike is voor ervaren en onervaren mensen. We proberen de drempel zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gebracht om iets te leren. De mountainbikeroute van Marum inclusief het Bikepark is op zich al een hele leuke uitdaging en de begeleiding van hoog niveau. Het enige dat we nog nodig hebben zijn enthousiaste deelnemers die een volgende stap willen zetten.’

Wie deelneemt aan Start2Bike leert ontzettend veel in zeer korte tijd. Samen met deskundige trainers en andere gelijkgestemde fietsers werk je aan je basistechniek. Ook is er volop aandacht voor veilig sportief fietsen. In vier trainingen van elk drie uur ga je de basistechniek op de fiets verbeteren. Na Start2Bike heb je je conditie verbeterd, nieuwe fietsvrienden gemaakt en het vertrouwen en de techniek om zelf lekker te gaan fietsen. Ben je pas begonnen met mountainbiken of zit je al wat langer op de fiets, maar heb je nog niet eerder een training gevolgd? Volg dan dit najaar en voorjaar de Start2Bike-trainingen.

Als mountainbiker ben je na vier lessen getraind om een tocht van 25 kilometer te voltooien. De trainers van Start2Bike hebben een speciale opleiding gevolgd. Ze brengen je alle kneepjes van het mountainbiken bij. Denk aan: goed schakelen en remmen, klimmen, afdalen en bochten nemen. Start2Bike is een initiatief van wielersportbond NTFU, de Nederlandse Toer Fiets Unie. Wielerverenigingen die bij de NTFU zijn aangesloten en fietsenwinkels organiseren de Start2Bike-techniektrainingen in een reeks van vier zaterdagen op locaties in heel Nederland en binnenkort dus ook in Marum. Ook enthousiast geworden? Schrijf je dan snel in op www.start2bike.nl of neem contact op met ATB Vereniging Marum!