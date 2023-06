Stekker uit Leekster Eagles

LEEK – Zaalvoetbalclub de Leekster Eagles houdt na bijna 40 jaar op te bestaan. Dat heeft het bestuur met pijn in het hart besloten. De club kampte met verschillende problemen. Een aantal spelers stopte ermee en 2 spelers stapten over naar Hovocubo. Ook is er geen opvolging binnen het bestuur en zijn er nauwelijks staffuncties en vrijwilligers te krijgen. Wat ook speelt is dat de jeugd tegenwoordig andere keuzes maakt, zegt voorzitter Peter Westra. Daarbij heeft hoofdsponsor Amysoft het contract na 3 jaar niet verlengd. En ondanks de toenemende prestaties leed de club onder het gebrek aan publieke belangstelling. Voor het bestuur, die om genoemde redenen geen toekomst meer ziet in de club, reden om de stekker eruit te trekken. Daarmee komt na bijna 40 jaar een einde aan het zaalvoetbalbolwerk van Noord-Nederland.