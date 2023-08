Stem De Formatie naar PINKPOP!

Het is ze gelukt! De Groningse band De Formatie staat morgen in de finale van de Talent Scouts, een talentenjacht van SBS 6. Hun roots liggen in Midwolde en Nietap. Aan ons de taak om ze te laten winnen!

Met voldoende stemmen, die tijdens de uitzending te geven zijn, winnen ze een podiumplek op het grootste festival van Nederland: PINKPOP.

Zaterdag 26 augustus om 20:30 begint de live show op SBS 6. Stemmen kan tijdens het optreden via www.talentscouts.nl of via de QR-code op je beeldscherm. Ze verdienen natuurlijk een dikke 10!

Wie weet zien wij dankzij onze inzet deze drie toppers volgend jaar op PINKPOP.