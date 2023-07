Straatnaamborden verzetsslachtoffers onthuld

RODEN – Donderdag 6 juli heeft burgemeester Klaas Smid de straatnaamborden in Roden van de verzetsslachtoffers onthuld. Onder de straatnamen die naar hen vernoemd zijn, zijn nu ook de namen van de oorlogshelden vermeld. Dat was tot voor kort niet het geval. De onthulling gebeurde in aanwezigheid van initiatiefneemster Ella Postema. De Postemastraat is de eerste straat waaronder het bordje hangt. De komende tijd zullen ook de andere straatnaamborden in Roden worden voorzien van informatie van de slachtoffers.

Ella Postema is de dochter van Jan Postema. Zij was 1 jaar toen haar vader Jan Postema werd opgepakt vanwege zijn rol bij de mei-staking in Roden in de oorlog. Hij werd in Groningen doodgeschoten. Zij was erg teleurgesteld over het feit dat het onderschrift bij de Postemastraat verdwenen is. Voor haar voelt het alsof de geschiedenis van haar vader daarmee verdwenen is, alsof het er niet meer toe doet wat er in de oorlog is gebeurd. Via het 4 mei-comité en stichting Herdenken Noordenveld kwam deze indringende wens bij de gemeente binnen. In de aanloop naar 4 en 5 mei zijn 14 straten voorzien van nieuwe straatnaamborden. Meer informatie over deze personen is te vinden op www.herdenkeninnoordenveld.nl/verzetsslachtoffers-uit-roden/ en www.herdenkeninnoordenveld.nl/joodse-slachtoffers-uit-roden/