Supermarktliefde ontkiemd in 60-jarig huwelijk van echtpaar Meijer

RODEN- Met een mooie bos bloemen werden meneer en mevrouw Meijer-Nomden op woensdag 20 september verrast door wethouder Kirsten Ipema. Ze leerden elkaar kennen in een supermarkt in Winschoten.

Nadat de twee kinderen geboren werden, stopte mevrouw met werken terwijl haar man als buschauffeur ging rijden voor de GADO. Via de stad Groningen kwam het stel terecht in Roden. Vooral de vakanties met de kinderen zijn ze bijgebleven. Met name de reis naar Duitsland, die niet helemaal verliep als op voorhand gedacht. Ter ere van het jubileum werd in het Elanderhûs in Eelderwolder een feest gegeven. Ook werd een weekendje weg aangeboden.