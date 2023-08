Swingend door feestvierend Peize

PEIZE – Peize stond afgelopen weekend in het teken van de Zomerfeesten. Geholpen door de weergoden wachtte de organisatie een aantal fantastische dagen. Niet alleen maar zonovergoten, maar wel met alleen maar blije gezichten. Op het programma stonden onder andere een zeer geslaagde fietspuzzeltocht en een record aantal deelnemers aan de autopuzzelrit. Op zaterdag was het tijd voor de jaarmarkt, waar niet alleen gesneupt en gekocht werd, maar zo her en der ook een dansje gewaagd werd. Op het evenemententerrein ging de voetjes ’s avonds nogmaals van het gras met het optreden van Vangrail. Hoogtepunt bleek zondag toen hier Marco Schuitenmaker zijn hit ten gehore bracht.