RODEN – Het nieuwe grondstoffencentrum en gemeentewerf aan de Ekkelkamp in Roden begint steeds meer vorm te krijgen. De bouwvakkers gaan ondanks de tropische temperaturen onverminderd door. De werf wordt volledig modulair gebouwd, vertelt trotse teamleider buitendienst Jan Louwes. Grote betonnen schotten worden verbonden met dikke roestvrijstalen beugels. Zo kan de werf, mocht dat nodig zijn, zo weer afgebroken worden zonder dat er een berg afval achterblijft. ‘’t Is net Ikea’, aldus Louwes die vanaf de tekentafel betrokken is bij het prestigieuze project. Wethouder Kirsten Ipema blijkt ook een begenadigd klusser. Met een schroefboor schroefde ze deze week 2 betonplaten aan elkaar.