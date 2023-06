Tas in de top!

LEEK – Met klamme handjes wachten bij de telefoon. En als die overgaat…. goed of slecht nieuws? Ieder jaar opnieuw een spannende dag voor eindexamenkandidaten. Voor Lois Wieringa uit Leek was er goed nieuws. De keepster van Ado Den Haag is geslaagd voor het merendeel van de havo-vakken. Na de zomervakantie verhuist Lois naar Den Haag, om volop aan de bak te kunnen voor haar voetbalclub. Voor de laatste vakken mag ze volgend jaar examen doen in haar nieuwe woonplaats. Voor iedereen die geslaagd is: van harte gefeliciteerd! Deze week starten de herexamens. De Krant wenst alle jongens en meiden veel succes.