Tentoonstelling ‘Kunstblik op Roden’ feestelijk geopend

RODEN – Afgelopen vrijdagavond opende Iris Bierenbroodspot onder begeleiding van jazzmuzikant Hugo Huisman de expositie ‘Kunstblik op Roden’ in Kunstencentrum K38. Het evenement stond geheel in het teken van de Kunsten in Roden en omgeving. Bezoekers werden getrakteerd op een indrukwekkende verzameling schilderijen in de galerie en beeldende kunstwerken op het plein, allemaal gemaakt door kunstenaars met ‘roots’ in Roden. Een bijzondere toevoeging aan de tentoonstelling was de mogelijkheid om zelden geziene werken van de Gemeente Noordenveld te bezichtigen. Zondag vond er een bijzonder concert plaats op het binnenplein van K38, met de bekende Drentse zangeres Martijje. Samen met haar band bracht ze onder de tent ontroerende Drentse liedjes ten gehore, waaronder nummers van haar album ‘Wat Vincent zag’ en haar nieuwe single ‘Zicht’. Het concert trok een enthousiast publiek dat genoot van de prachtige muziek in de sfeervolle setting van Kunstencentrum K38.