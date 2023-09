That Fat Freerunner inspireert kinderen van SKSG

‘Freerunnen geeft een gevoel van vrijheid’

LEEK – Dinsdag 29 augustus werden de kinderen van de SKSG BSO locaties Bubbel, Liekelei, Vlindertuin en Rodenburg uitgedaagd om deel te nemen aan een clinic freerunnen. Hiervoor kwam Joachim Scheffer, beter bekend als That Fat Freerunner, naar locatie Rodenburg om ze een knap staaltje aan backflips en salto’s te laten zien.

Joachim Scheffer (20) stond dinsdag 29 augustus voor een publiek van ruim tachtig kinderen van SKSG. Hij gaf hiermee het startsein voor een grote sportdag, die voor de kinderen georganiseerd werd. Tim Veening, pedagogisch medewerker van SKSG Rodenburg vertelt: ‘Het was een top begin van ons nieuwe seizoen. Het beoefenen van een sport is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Wij willen graag de gezonde levensstijl voor elk kind mogelijk maken. Sporten en bewegen leveren een enorm belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast kun je niet vroeg genoeg beginnen met het aanleren van een gezonde levensstijl.’ SKSG organiseert vaker dit soort grote events. In de regio Leek slaan de BSO’s bijvoorbeeld met Bevrijdingsdag regelmatig de handen ineen om een grote sportdag te organiseren voor alle kinderen. De pedagogisch medewerkers van SKSG waren blij met de clinic van That Fat Freerunner. Tim: ‘Dit is de perfecte gelegenheid om de freerun-sport bij de jeugd te introduceren. Joachim is een sprekend voorbeeld voor de kinderen, hij laat zien dat je niet in een bepaald hokje hoeft te passen en dat je blij mag zijn met jezelf, zoals je bent. Onze slogan is dan ook: het mooiste wat je kunt worden, is jezelf. De kinderen waren razend enthousiast. Toen hij de eerste salto van de picknicktafel deed, hoorde je alleen maar ‘wow’ en ‘hoe dan?’. Ze hadden het niet verwacht en stonden gelijk op scherp.’ Joachim: ‘Het freerunnen gaat ook wel eens mis.’ Hij laat een filmpje zien waarin hij ongelukkig terecht komt op zijn hoofd. Ook dat laat hij zien op zijn social media. ‘Het hoeft niet altijd goed te gaan, maar iedereen kan het leren, zolang je maar doorzet. Je hoeft er niet goed in te zijn, zolang je het maar leuk vindt.’ Dat wist hij de kinderen van SKSG goed mee te geven. Tim: ‘We vinden het erg leuk dat hij langs is geweest. Zoiets als dit is zeker voor herhaling vatbaar.’

De 20-jarige Joachim Scheffer weet op Instagram ruim 240.000 volgers te vermaken en te inspireren met filmpjes waarin hij zijn talent voor freerunnen laat zien. Veel van deze filmpjes zijn geschoten in Leek, zijn eigen woonplaats. Wees echter niet verbaasd wanneer er ook een filmpje tussenstaat waarin Joachim een publiek van 10.000 mensen verrast met zijn kunsten op festival Mysteryland. Joachim laat zich door zijn postuur niet tegenhouden en beoefent zijn passie met trots. ‘Ik gebruik freerunnen als therapie,’ vertelt Joachim. ‘Ik ben er via mijn vrienden ingerold. Ik was toen een jaar of 16 à 17. Freerunnen geeft een gevoel van vrijheid. Je kan doen wat je wil en waar je dat wil. Vaak beoefen ik de sport gewoon in het dorp, bijvoorbeeld vlakbij de kerk of in het centrum. Twee muurtjes zijn al genoeg. Je moet creatief zijn. Ik zou nog wel graag eens een ‘fullin’ willen landen. Dat is een backflip in combinatie met een hele draai. Daar zal ik nog langer voor moeten trainen. Al heb ik vrienden die al wel zo ver zijn, die staan echt aan de top. Ik ben onderdeel van een WhatsApp groep met zo’n vierhonderd mensen. Dat zijn allemaal freerunners van verschillende niveaus. Van beginners tot professionals. Vanuit daar worden vaak jams georganiseerd. Dan ga je met een grote groep mensen freerunnen.’ Joachim traint meestal vier of vijf dagen in de week. ‘Dinsdag gaf ik dus een clinic voor kinderen. Dat is iets wat ik nog niet vaker had gedaan, maar ik vond het wel heel erg leuk.’ Al heeft Joachim wel vaker zijn kunsten aan een bijzonder publiek mogen laten zien. Hij pakt zijn telefoon er bij en laat een filmpje zien waarin hij, wat moeiteloos lijkt, een knappe freerun-show laat zien voor 10.000 mensen op festival Mysteryland. ‘Dat was zo gaaf. Ik bedenk het allemaal ter plekke. Ik kan er van leven. Het verschilt natuurlijk wel per maand. Momenteel werk ik ook nog één dag in de week als fietsenmaker, dit doe ik vooral omdat ik het heel erg leuk vind om te doen. Verder ben ik dol op urban sports. Longboarden vind ik bijvoorbeeld ook erg leuk om te doen.’ Joachim is dan ook niet op de fiets naar het interview gekomen, maar op zijn skateboard.